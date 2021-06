Aston Martin adopte une nouvelle organisation technique

Aston Martin annonce ce jeudi la première étape d'un processus de réorganisation qui visera à renforcer sa structure technique. L'écurie britannique a ainsi promu son directeur technique, Andrew Green, à un poste offrant davantage de responsabilités et de supervision. Nommé directeur des nouvelles technologies, il aura sous sa coupe trois leaders techniques importants répartis aux postes de directeur de la performance, directeur de l'ingénierie et directeur technique.

La direction de l'ingénierie piste reste entre les mains de Tom McCullough, qui va toutefois endosser le titre de directeur de la performance et élargir ses prérogatives à tout ce qui est lié à la performance du côté de l'usine.

Futur directeur de l'ingénierie, dont le recrutement a été annoncé très récemment, Luca Furbatto sera chargé du support et des projets à l'usine, notamment dans les domaines de la fiabilité ainsi que de la recherche et du développement.

Le troisième poste, celui de directeur technique que quitte donc Andrew Green en vue de sa promotion, n'a pas encore été attribué. Il aura pour tâche de mener le développement aérodynamique, la conception globale de la monoplace et d'orienter la stratégie technique de l'écurie à court et moyen terme.

"Alors qu'Andrew Green endosse ce rôle technique important, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle structure qui renforcera nos opérations", annonce Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie Aston Martin. "Avec Tom, nous avons un ingénieur expérimenté et talentueux, qui continuera d'être responsable de la performance en piste ainsi que de nombreuses fonctions liées à la performance à l'usine. C'est un leader solide, qui a contribué à énormément de succès pour l'équipe ces huit dernières années."

"Luca Furbatto apporte de l'expertise aux opérations à l'usine, concentrées sur le support technique, et nous avons ainsi recruté un excellent manager de plus, avec une grande expérience dans ses champs de responsabilité. Tous les deux seront sous la direction d'Andrew Green, tout comme le directeur technique qui sera bientôt recruté."

"Tout le monde chez Aston Martin a pour objectif de gagner des Grands Prix et des titres mondiaux, et cette nouvelle structure, améliorée, reflète celle des écuries aujourd'hui les plus performantes en Formule 1."