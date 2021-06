EL1 - Verstappen et Gasly devant Mercedes pour commencer

Les Essais Libres 1 du Grand Prix de Styrie 2021 de Formule 1 ont été dominés par Max Verstappen, devant Pierre Gasly et les Mercedes, emmenées par Lewis Hamilton.

Le ciel est couvert mais pas menaçant au moment de débuter la première séance d'essais du GP de Styrie et la première des deux épreuves prévues sur le tracé du Red Bull Ring sur les deux week-ends à venir. Carlos Sainz est le premier en piste et se plaint à la radio d'un problème d'accélérateur, que son écurie ne repère pas ; il passera tout de même par la voie des stands. Peu après, Robert Kubica, qui remplace Kimi Räikkönen pour ces EL1, perd l'arrière et part en tête-à-queue au virage 3, avant de se remettre dans le sens de la marche sans rien toucher.

Lire aussi : La FIA va ralentir les arrêts au stand

Les pilotes ne perdent pas de temps pour débuter le roulage, avec un panachage au niveau des choix de gommes entre durs (blancs) et mediums (jaunes). Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton puis Max Verstappen (en 1'06"9) se positionnent tour à tour en tête dans les cinq premières minutes. Les Haas connaissent des difficultés dans le virage 3 et globalement l'impression est celle d'une piste manquant d'adhérence.

Les premiers chronos sont annulés aux virages 9 et 10, où les pilotes ne peuvent pas aller au-delà du vibreur blanc et rouge. Verstappen, toujours en mediums, abaisse la meilleure marque provisoire, en 1'06"5, Pierre Gasly échouant à 0"129. Après 25 minutes de séance, Sainz part à la faute dans le premier virage. Il se retrouve à l'arrêt et à contresens à la sortie des stands où il bloque un petit moment Bottas avant de faire demi-tour et de libérer le Finlandais.

À mi-séance, les gommes tendres (rouges) sont de sortie : Hamilton signe la meilleure marque provisoire en 1'06"3 avant d'être battu de 0"004 par Bottas, sur les mêmes gommes. Le Britannique fait ensuite un peu mieux, 0"054 devant son équipier. Gasly améliore par la suite en 1'06"1 mais cela ne tient pas longtemps puisque Verstappen réalise 1'05"9.

Lire aussi : Le Grand Prix de Turquie remplace celui de Singapour

Vingt minutes avant la fin de séance, Pérez part en tête-à-queue au virage 4 en mordant légèrement sur les graviers à la réaccélération. Il reste toutefois sur la piste et peut repartir sans coup férir. Le reste de la fin de séance est marqué dans des longs relais pour prendre les informations sur la dégradation des pneus avec beaucoup d'essence.

À cinq minutes du drapeau à damier, Bottas tire tout droit au premier virage, passe par la voie de retour en sortie de dégagement mais manque de pousser Giovinazzi dehors en revenant en piste sans le voir. Au virage 3, juste après, Gasly prend l'intérieur autoritairement sur le Finlandais.

Grand Prix de Styrie - Essais Libres 1