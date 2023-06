Aston Martin révèle pourquoi Alonso a dû faire du "lift and coast"

Alors que Fernando Alonso était en train de résister à Lewis Hamilton pour la deuxième place dans la dernière partie du GP du Canada de F1, Aston Martin lui a demandé de commencer à faire du lift and coast, sans lui donner d'explication.

Le "lift and coast" consiste à lever le pied plus tôt que la normale avant une zone de gros freinage afin d'y parvenir en roue libre, ce qui permet d'économiser de l'essence et de moins contraindre les freins tout en limitant la perte de performance.

Après la course, le directeur de l'équipe, Mike Krack, a révélé que la demande avait été motivée par un problème au niveau du système d'alimentation en carburant, qui s'est avéré être une fausse alerte.

"Nous pensions avoir un problème avec le système d'alimentation en carburant", a déclaré Krack. "Mais nous n'étions pas sûrs, alors par précaution, nous nous sommes dit que le mieux était d'économiser du carburant et de faire du lift and coast."

Malgré l'insistance de Motorsport.com, Krack a refusé de donner plus de détails sur la nature de l'indication erronée, se contentant de déclarer : "Nous pensions avoir un problème qui ne s'est finalement pas concrétisé."

En s'obligeant à une telle gestion, Alonso a laissé filer du temps, mais Aston n'a pas voulu prendre le risque de priver l'Espagnol de son sixième podium de la saison. "Combien cela nous a-t-il coûté ? C'est difficile à dire. Quelques dixièmes, probablement, un ou deux, peut-être", a estimé Krack. "C'était une mesure de précaution. Mais avoir le choix entre ne pas finir ou arriver avec un peu plus [de carburant], donc nous voulions être sûrs."

Les instructions vagues de l'écurie de Silverstone à son pilote, qui selon Alonso visaient à "ne pas trop [l]'inquiéter", ont également laissé les diffuseurs TV et les équipes rivales spéculer sur la nature réelle de ses problèmes.

En fin de course, Mercedes a ainsi dit à Hamilton qu'Alonso souffrait peut-être de problèmes de freins, ce qui a suscité quelques sourires dans le box Aston. "J'ai également été surpris par ces remarques", a ajouté Krack.

"Je pense qu'on a dit à Lewis que nous avions un problème de freins. Nous nous sommes regardés et avons dit : 'Oh, je suppose qu'ils en savent plus sur notre voiture que nous ! Nous devrions parler aux ingénieurs de Mercedes'. Mais non, nous n'avions aucun problème."

Avec Fabien Gaillard