Aston Martin a aimé le soutien d'Alonso et Stroll devant les médias

Dans une saison qui a vu Aston Martin terminer cinquième du championnat constructeurs, après une première partie d'exercice très remarquée et ponctuée de plusieurs podiums, Mike Krack dresse un bilan positif.

Parmi les points que retient le directeur de l'écurie, il y a notamment le travail "constructif" de ses pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll. Il a ainsi apprécié leur attitude face caméra lorsque l'équipe traversait une période plus difficile à l'automne, plus précisément au Grand Prix de Mexico, l'un de ses deux seuls résultats vierges en 2023.

"Je suis plein d'admiration pour les pilotes cette année", assure ainsi le dirigeant quant à l'état d'esprit de son duo. "Ils ont fait de nous une meilleure équipe. Je pense que l'on en apprend plus sur leur caractère lors des Grands Prix difficiles."

"Mexico en est un bon exemple. Après cette course, ils étaient constructifs lors des briefings et nous ont soutenus quand ils ont parlé avec les médias. Ils auraient pu être négatifs dans la presse, et nous l'aurions mérité pour ne pas leur avoir donné une voiture compétitive ce week-end-là, mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont tous les deux exprimé leur confiance dans les objectifs à long terme et le projet. Pour moi, c'est remarquable."

"Dans d'autres écuries, on voit souvent des pilotes s'adresser à la presse pour rejeter la responsabilité des mauvais résultats sur l'équipe. Lance et Fernando n'ont pas adopté cette mentalité. Ici, il n'y a pas les pilotes et l'équipe : les pilotes font partie de l'équipe. Je pense que sur ce point, nous sommes peut-être un peu différents de nos concurrents."

Ce n'est pas un de ces pilotes qui arrivent le week-end de course, font leur truc puis disparaissent.

Les bons résultats de Lance Stroll sur les dernières manches du championnat sont également une source de motivation pour 2024 aux yeux de Mike Krack, qui loue son "réel courage" et sa "grande détermination" lorsqu'il a tout fait pour reprendre le volant rapidement après sa blessure en début d'année.

"Plus tard dans la saison, il est revenu dans la bagarre après une période difficile", souligne-t-il. "Il a eu beaucoup de pression à gérer et il l'a fait avec beaucoup d'assurance. J'aurais aimé que la saison soit un peu plus longue pour lui, car il était très rapide lors des dernières manches. On peut s'appuyer là-dessus. C'est ce qui doit se passer maintenant, il doit juste reprendre là où il s'est arrêté. Il a surmonté de nombreuses difficultés cette année et il est sur la pente ascendante."

Quant à l'apport de Fernando Alonso dans l'écurie, déjà mis en avant à plusieurs reprises, Mike Krack le juge toujours "inestimable" au terme de cette première année de collaboration.

"Il nous fait progresser et nous rend meilleurs, c'est aussi simple que ça", martèle-t-il. "Ce n'est pas un de ces pilotes qui arrivent le week-end de course, font leur truc puis disparaissent. Il y a toujours une question supplémentaire, un message WhatsApp qui arrive ; il est constamment en quête de choses que l'on pourrait améliorer."