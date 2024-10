Aston Martin : "Stupide" d'ignorer l'approche de développement de McLaren

À l'heure actuelle, il est possible d'affirmer sans prendre de gros risques que la MCL38 est la voiture de référence du plateau. Aujourd'hui leader du classement constructeurs et dans la course pour le championnat pilotes, McLaren a su prendre l'ascendant sur ses concurrents notamment grâce à son approche de développement différente des autres écuries.

Plutôt que de rechercher des gains de performance par le biais de multiples évolutions majeures de la voiture, l'équipe britannique a préféré limiter l'introduction de nouveautés importantes afin de comprendre au maximum son package de base. Par exemple, l'écurie papaye utilise encore aujourd'hui exactement le même plancher que celui dévoilé pour la première fois lors du Grand Prix de Miami, il y a plus de cinq mois.

Et cette approche semble porter ses fruits, puisque le fait de disposer d'un ensemble de pièces déjà connu et étudié a permis à McLaren de se concentrer davantage sur l'optimisation de sa monoplace chaque week-end, pour en faire une prétendante régulière à la victoire.

La constance de performance de McLaren en piste contraste avec l'irrégularité de ses concurrents comme Aston Martin, Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui ont tous été confrontés à des problèmes après l'introduction d'un nouveau plancher.

Aston Martin avait par exemple bien entamé la saison, avant de complètement chuter à la suite d'évolutions apportées à Imola qui n'ont pas fonctionné. L'équipe britannique s'est d'ailleurs penchée sur l'approche de développement de McLaren, en se demandant si elle ne devrait pas l'adopter à son tour.

Mike Krack, le directeur de l'écurie basée à Silverstone, a reconnu qu'il serait possible d'obtenir de meilleures performances en effectuant des ajustements plus petits et plus réfléchis sur la monoplace, plutôt que d'apporter des évolutions majeures comme c'est généralement le cas.

"Nous y réfléchissons beaucoup", a déclaré Krack. "Si l'on compare le rythme, que l'on voit quand ils [McLaren] ont fait un pas en avant et que l'on peut corréler cela avec certaines améliorations qui sont déclarées, car nous n'avons jamais une vue d'ensemble, il y a des corrélations. Et l'on peut [avoir une idée] de ce qui a été changé et des potentielles [conséquences]."

"Quand on voit, par exemple, les évolutions apportées à Zandvoort [par McLaren], [il y en a] un peu [partout sur la voiture]. On voit à quel point ces voitures sont devenues subtiles et complexes, alors je pense qu'il serait stupide de ne pas s'y intéresser."

Krack estime que la façon dont d'autres équipes ont réussi à débloquer les performances de leur voiture, comme ce fut le cas de Mercedes après le Grand Prix de Monaco, est la preuve qu'Aston Martin peut faire de même.

"Nous étions au même niveau que Mercedes au début de la saison pour les premières courses, et ils ont ensuite gagné des Grands Prix", a ajouté le directeur luxembourgeois. "Il est donc possible de faire des progrès considérables avec ces règlements si l'on parvient à équilibrer la voiture et à la faire fonctionner comme les pilotes le souhaitent."

"Ce n'est plus la course à [qui a le meilleur] appui aérodynamique comme c'était le cas par le passé. Là où c'est vraiment difficile, c'est qu'il s'agit davantage d'obtenir de la stabilité, mais aussi l'équilibre et la répartition des charges."