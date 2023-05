Aston Martin travaille dans des préfabriqués en attendant son campus

Le grand chantier de l'écurie Aston Martin, à la suite du rachat de la structure de Silverstone par un consortium mené par Lawrence Stroll à l'été 2018, est la construction d'un nouveau campus à proximité du site originel de Jordan Grand Prix.

Le milliardaire canadien investit sans réserve afin de connaître le succès avec l'équipe qui compte sans ses rangs son fils Lance Stroll. Cependant, la conséquence directe de cet investissement est que l'usine devenait trop petite par rapport aux ressources grandissantes de l'écurie, d'où ce nouveau campus qui devrait être opérationnel d'ici quelques semaines.

Ce nouvel environnement de travail va manifestement faire du bien au moral des troupes. "C'est très enthousiasmant", déclare Tom McCullough, directeur de la performance. "Nous sommes dans les dernières étapes : décider qui s'installe à quel bureau et ce que nous allons faire. Nous sommes vraiment impatients, car nous sommes tous un peu désorganisés en ce moment : nous sommes dans des préfabriqués, des bâtiments séparés. Les ingénieurs ne sont pas assis les uns à côté des autres, alors la communication…"

"Ça va faire la différence, encore plus que les gens ne s'en rendent compte. Juste la communication. Tomber sur des gens à la machine à café, aux toilettes, côtoyer les personnes avec lesquelles on travaille étroitement. Pour l'instant, nous sommes dans des bâtiments différents, voire sur des sites différents. Ça va être vraiment bien."

.La future usine d'Aston Martin F1 Team à Silverstone

Pièce majeure du nouveau campus, la soufflerie est encore loin d'être prête et devrait être utilisée à partir du troisième trimestre 2024 – à temps pour la conception de la monoplace 2025. Les travaux initiaux sur cette dernière auront toutefois lieu dans la soufflerie de Mercedes à Brackley, celle qui est actuellement utilisée par Aston Martin.

"C'est clairement mieux de l'avoir sur place", ajoute McCullough. "Avoir sa propre soufflerie signifie qu'on peut l'utiliser quand on veut, dans la limite de la réglementation. Si l'on a un problème ou que l'on apprend quelque chose, on peut s'arrêter, y retourner, produire de nouvelles pièces, réfléchir à quelque chose, y retourner et la remettre en marche. Cela donne cette flexibilité supplémentaire. On peut vraiment l'exploiter sept jours par semaine."

"Pour l'instant, nous n'avons qu'un temps limité dans la soufflerie que nous utilisons, alors il faut être très intense et on ne peut pas trop être réactif. Et sur place, s'il y a des problèmes, les personnes qui dessineront les pièces seront dans le bâtiment d'à côté. Ça va vraiment contribuer à la communication."

Propos recueillis par Matt Kew