Audi crève l'écran à Bahreïn avec ses pontons radicaux

L'Audi R26 s'est dotée d'un design de pontons très différent pour le début des essais hivernaux à Bahreïn en vue de la saison 2026, après l'approche conventionnelle adoptée par l'équipe lors du roulage privé à Barcelone.

Vue pour la première fois avec une entrée d'air présentant un léger surplomb lors du shakedown à Barcelone, la version utilisée initialement adoptait davantage une approche dite inwash : le bord arrière des pontons était rentré vers l'intérieur, avec une surface supérieure plus lisse.

L'écurie allemande a toutefois introduit à Bahreïn une solution bien plus complexe. Tout d'abord, la géométrie des entrées d'air a été modifiée pour adopter une prise d'air plus étroite et plus haute, située le long des flancs du châssis.

Cette entrée s'élargit ensuite, avec un undercut en rampe destiné à diriger le flux d'air vers les bords du fond plat. Par ailleurs, la surface supérieure intègre désormais un canal facilitant le passage de l'air vers l'arrière de la voiture. Réduire la longueur de ce trajet permet au flux de perdre moins d'énergie lors de sa transition vers le sommet du diffuseur.

Gabriel Bortoleto en piste à Bahreïn Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Les pontons ont été ajustés au plus près des deux structures d'impact latérales, avec une petite excroissance visible à côté de la fixation du rétroviseur pour la structure de crash supérieure, et la rampe d'undercut mentionnée précédemment pour la structure inférieure.

En plus de réduire la distance parcourue par l'air, le positionnement des entrées devrait ainsi protéger le refroidissement dans la zone du sillage des pneus. Les turbulences générées par le pneu avant peuvent compliquer le maintien d'un débit massique d'air constant à travers les entrées, et les déplacer vers l'intérieur devrait donc limiter les turbulences qui y pénètrent.

C'est également utile en virage, car les pontons eux-mêmes peuvent assumer une plus grande responsabilité dans la gestion du flux d'air issu du pneu.

Gabriel Bortoleto au volant de l'Audi R26 Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Avec les images et les séquences vidéo disponibles à ce stade, il est difficile de déterminer ce qu'Audi a fait sous les entrées d'air. À première vue, cela pourrait être une manière de provoquer un effet outwash comparable à celui d'un déflecteur, afin de modérer le flux vers le fond plat.

D'autres nouveaux éléments apparaissent également sur l'Audi au niveau de l'aileron avant. L'équipe a opté pour deux actionneurs d'aéro active, plutôt qu'un actionneur central sous le museau. Cela permet d'abaisser le nez sans créer trop d'obstruction due au carter de l'actionneur.

Des ailettes d'outwash sont également positionnées au-dessus des tunnels de vortex de l'aileron avant, ce qui devrait permettre une interaction accrue avec les appendices des extrémités latérales pour orienter le flux d'air autour des pneus avant.

