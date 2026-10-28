Formule 1

Audi F1 retrouve un patron à la tête de son département moteur

Audi annonce une nouvelle réorganisation afin de renforcer la direction de son projet moteur en Formule 1.

Filip Cleeren

Publié: 28 oct. 2026, 09:03

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Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi a annoncé la nomination de Thomas Fuhr au poste de PDG d'Audi Formula Racing GmbH, la division basée à Neubourg chargée du développement de ses unités de puissance de F1.

Fuhr prendra la tête du site de Neubourg en complément de l'équipe dirigeante actuelle. Selon Audi, cette nomination permettra à Stefan Dreyer, directeur technique, de "se concentrer pleinement sur la direction du développement technique de l'unité de puissance".

De son côté, Christian Foyer, directeur des opérations (COO), continuera de superviser les activités quotidiennes du site de Neubourg.

Thomas Fuhr est un vétéran de l'industrie, avec plus de 30 ans d'expérience dans des secteurs connexes. Il a notamment occupé le poste de directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrains entre 2009 et 2012.

Il a également exercé des fonctions de direction chez GROHE et LIXIL, avant de rejoindre Audi après avoir été directeur de la technologie (CTO) de Georg Fischer Building Flow Solutions, où il dirigeait des équipes internationales d'ingénierie et de production.

Cette double expertise technique et managériale a fait de lui un candidat de choix pour Audi, qui poursuit le développement de son moteur de F1 conçu en interne et engagé en compétition depuis cette saison.

"Nous avons posé des bases solides à Neubourg en développant de zéro la première unité de puissance de Formule 1 d'Audi", a déclaré Mattia Binotto, PDG d'Audi F1 et directeur de l'écurie.

"Thomas comprend à la fois le défi technique et les exigences liées à la construction et à la direction d'équipes performantes. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle clé dans le développement de l'équipe et de son organisation afin de faire de nous le meilleur motoriste en F1. Je me réjouis de l'accueillir dans l'équipe."

Thomas Fuhr

Photo de: Audi AG

Fuhr a ajouté : "Je suis fier de rejoindre le projet d'Audi en Formule 1. La possibilité de contribuer à façonner l'avenir d'Audi dans ce sport est ce qui rend cette opportunité si enthousiasmante. L'équipe de Neubourg a développé une unité de puissance entièrement nouvelle et l'a amenée en piste."

"Je souhaite m'appuyer sur ce travail en réunissant les expertises au sein de l'organisation et en créant les conditions nécessaires pour que nous puissions rivaliser au plus haut niveau."

Audi avait supprimé le poste de PDG de sa division moteur au début de l'année 2025, lorsque son précédent titulaire, Adam Baker, avait quitté l'organisation.

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