Formule 1
Freddie Slater va faire ses débuts en EL1 avec Audi
Le protégé de la marque pilotera une Formule 1 pour la première fois.
Benjamin Vinel
Publié: 22 oct. 2026, 15:04
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Photo de : Audi
Freddie Slater, membre du programme junior d'Audi, va faire ses débuts au volant d'une Formule 1 à l'occasion de deux séances d'essais libres, à Mexico et à São Paulo.
Audi a repris l'écurie Sauber avant la saison 2026 pour lancer la première campagne en F1 de la marque allemande. Cette arrivée s'est accompagnée de la création d'une nouvelle académie de jeunes pilotes, dont Slater est devenu l'un des principaux représentants.
Déjà titré en Formule 4 italienne et en Formula Regional European Championship, Slater a confirmé les attentes placées en lui en terminant deuxième du championnat de Formule 3 derrière Ugo Ugochukwu. Le Britannique de 18 ans a ainsi été le meilleur rookie de la saison.
Avant de passer en Formule 2 avec Invicta, dans la lignée de ses anciens rivaux chez Trident en F3, Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli et Rafael Câmara, Slater participera aux EL1 des Grands Prix du Mexique et du Brésil. Il aidera ainsi Audi à remplir ses obligations réglementaires concernant les jeunes pilotes.
Le pilote junior d'Alpine Paul Aron avait déjà été prêté à Audi à deux reprises cette saison pour participer à des séances d'essais libres. Slater disputera les deux dernières séances obligatoires, en remplaçant respectivement Nico Hülkenberg et Bortoleto.
Freddie Slater (Trident) en F3.
Photo de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
"Prendre le volant d'une Formule 1 lors d'un week-end de Grand Prix est un moment important pour moi, et quelque chose dont je rêve depuis que je suis petit", a déclaré Slater. "J'ai beaucoup appris cette année, et ces séances d'essais libres avec Audi seront une nouvelle occasion d'accumuler de l'expérience en piste."
"Mon intégration au programme de développement des pilotes d'Audi m'a déjà offert des opportunités extraordinaires, et je suis reconnaissant de la confiance et du soutien dont je bénéficie. J'ai vraiment hâte de prendre la piste. Mon objectif sera de faire le meilleur travail possible, d'aider l'équipe dans son programme et de tirer le maximum d'enseignements de ces deux séances."
"Nous avons vu Freddie progresser de manière remarquable ces dernières années, aussi bien en piste qu'en dehors. Le moment est venu pour lui de franchir une nouvelle étape", a estimé Allan McNish, directeur de la compétition d'Audi et du programme de développement des pilotes.
"Ces apparitions au Mexique et au Brésil lui apporteront une expérience précieuse d'un week-end de Grand Prix en Formule 1 et une nouvelle occasion de poursuivre sa progression avant son passage en Formule 2 la saison prochaine. Nous avons hâte de le voir au volant de la R26 et de l'accompagner lors de ces deux séances d'EL1 importantes."
Colton Herta de retour sur le COTA
Auparavant, Colton Herta, pilote d'essais et de développement de Cadillac, sera en piste lors du Grand Prix des États-Unis, au volant de la monoplace de Sergio Pérez. Austin sera la quatrième séance d'EL1 de l'année pour le Californien, même si sa dernière apparition, à Monza, avait été écourtée en raison d'un problème hydraulique présumé.
Colton Herta (Cadillac).
Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Piloter la MAC-26 devant les supporters américains à COTA sera quelque chose de spécial", a déclaré Herta. "J'ai de très bons souvenirs sur ce circuit. Remporter ma première course d'IndyCar ici, en 2019, a été un moment majeur de ma carrière. Prendre le volant d'une F1 sur ce tracé donnera donc le sentiment de boucler la boucle."
"J'ai trouvé un bon rythme avec l'équipe lors de mes précédentes séances d'EL1 à Barcelone, Budapest et Monza. Mon objectif pour vendredi matin est donc simple : mener le programme d'essais à bien, aider les ingénieurs à recueillir des données pertinentes sur les réglages et rendre la voiture à Checo avec des retours utiles pour aider l'équipe pendant le reste du week-end."
"La partie rapide et sinueuse du premier secteur et les virages lents et serrés en fin de tour compliquent le travail sur les réglages, tandis que les bosses ajoutent toujours une difficulté supplémentaire", a expliqué Marcin Budkowski, directeur de l'écurie, à propos du Circuit des Amériques.
"Nous sommes impatients de retrouver Colton au volant pour les EL1 vendredi. Nous prévoyons également d'évaluer quelques petites évolutions du fond plat et du système de refroidissement. Colton connaît très bien ce circuit grâce à son expérience en IndyCar, et ses retours seront précieux pour établir notre base de travail en vue du week-end."
Actuellement en difficulté à la 19e place du classement de Formule 2, Herta a déclaré à Motorsport.com qu'il visait toujours la F1 à l'horizon 2028, tandis que son programme pour la saison prochaine reste incertain.
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