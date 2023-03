Le jour où le lieutenant Irvine a pris du galon

Charger le lecteur audio

Si à l'aube de la saison 1999, Ferrari partait une nouvelle fois à la conquête d'un titre mondial qui ne cessait de lui échapper depuis 1983, la Scuderia semblait cette fois-ci détenir toutes les cartes pour mettre fin à cette période de disette.

Le recrutement de Michael Schumacher et des pontes de Benetton avait déjà permis à l'équipe de repartir sur une nouvelle dynamique, plus forte, et celui qui n'était alors "que" double Champion du monde avait abordé les dernières courses de 1997 et 1998 en tant que candidat au sacre suprême. Puisque l'on pouvait compter sur le coup de volant magique de Schumacher à Maranello, le titre pilotes n'était au final qu'une question de temps. Pour le titre constructeurs en revanche...

Tant en 1997 qu'en 1998, le Cheval Cabré avait peiné à rivaliser avec les écuries Williams puis McLaren en raison d'un Eddie Irvine trop inconstant. L'ancien pilote Jordan n'avait décroché que 13 podiums pendant ces deux saisons, sans jamais réussir à monter sur la plus haute marche. Il était donc nécessaire que le Nord-Irlandais soit au rendez-vous pour 1999 si Ferrari souhaitait cueillir les deux couronnes.

Ferrari, Jordan et McLaren : les trois top teams de la saison 1999.

À Melbourne, en Australie, une paire des nouvelles F399 était garée dans le stand Ferrari. Largement inspirée du châssis F300 de 1998, cette F1 arborait quelques changements notables, dont un nouvel aileron avant, des pontons redessinés et une sortie d'échappement améliorée. Une bonne monoplace offrant de belles performances en somme, que l'on devait au trio Ross Brawn-Rory Byrne-Aldo Costa, mais les fantastiques McLaren-Mercedes conçues par Adrian Newey étaient – encore une fois – largement au-dessus de tout.

Sans surprise, le week-end a débuté comme une répétition de l'édition précédente. Les Flèches d'Argent ont outrageusement dominé les séances d'essais libres, les qualifications et même le warm-up. Sur la grille, Schumacher était le "meilleur des autres" en accusant tout de même 1,3 seconde de retard sur la pole position de Mika Häkkinen. Le constat était pire pour Irvine, relégué à près de deux secondes.

Mais ces MP4-14 n'était pas infaillibles pour autant. Déjà, à quelques instants du départ, l'écurie britannique a géré une alerte sur la monoplace de Häkkinen, qui s'est élancé avec le mulet. Ensuite, le Finlandais a manqué de caler lors du deuxième tour de formation (la procédure de départ initiale a été annulée après que les deux Stewart ont brûlé de manière simultanée sur la grille), ce qui a semé la zizanie au sein du peloton et fait caler Schumacher, condamné à partir en fond de grille !

Le départ de la course, sans Michael Schumacher aux avant-postes.

À l'extinction des feux, les pilotes McLaren ont directement filé vers l'horizon, laissant leurs rivaux mordre la poussière. Troisième, Irvine perdait près de deux secondes sur les leaders à chaque passage sur la ligne. La messe semblait être dite, mais voilà qu'au 14e tour, la course a été relancée de manière dramatique. Tout d'abord, Jacques Villeneuve a perdu son aileron arrière à haute vitesse et a provoqué la sortie de la voiture de sécurité. Quelques secondes plus tard, David Coulthard a regagné son garage à la suite d'un problème de transmission.

Le nouveau classement comptait Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher et Heinz-Harald Frentzen dans les points, avec un Eddie Irvine deuxième et sur les talons de Häkkinen.

Avec le circuit dégagé et le Safety Car en route pour regagner la voie des stands, les 17 pilotes encore présents s'apprêtaient à repartir. Enfin, seulement 16 d'entre eux en fin de compte puisque Häkkinen a été trahi à son tour par sa mécanique ! Très intelligemment, Irvine est resté collé au leader, au ralenti sur la ligne droite de départ, sans le doubler puisque le règlement l'interdisait. Une fois la ligne de chronométrage coupée, le Nord-Irlandais a facilement effacé Häkkinen pour prendre les commandes de la course.

Eddie Irvine, Ferrari F399 Podium : Eddie Irvine fête sa victoire

Le scénario dans lequel le numéro 2 Irvine s'efface pour laisser passer le chef de file Schumacher était alors attendu, puisque l'Allemand avait pratiquement refait tout son retard et naviguait dans le top 6. Mais une crevaison, la deuxième de suite après celle de Suzuka fin 1998, l'a renvoyé au fond du classement. Avec le champ libre et le plein soutien de la Scuderia, Irvine a facilement contenu la Jordan de Frentzen, son principal adversaire, et foncé vers sa première victoire en Grand Prix. Au bout de 81 tentatives, le pilote Ferrari rejoignait un cercle très fermé.

Sur le podium, le pilote comme les tifosi exultaient. Non seulement il s'agissait de la première victoire Ferrari lors de la course d'ouverture de la saison depuis le triomphe surprise de Nigel Mansell au Grand Prix du Brésil 1989 mais c'était également la preuve que les McLaren n'étaient pas invincibles et que même le second pilote de la Scuderia était en mesure de remporter une course au volant de la F399. De quoi nourrir les rêves d'un troisième titre pour Schumacher, même si, au final, ce n'est pas ce pilote Ferrari qui s'est battu contre Häkkinen cette saison-là...