Formule 1 GP de Singapour

L'autre opportunité manquée de Leclerc face à Verstappen

Avec le recul, Charles Leclerc aurait agi exactement de la même manière dans le premier virage. Toutefois, un peu plus tard dans le Grand Prix de Singapour, il a laissé passer une occasion, même si le résultat final n'aurait probablement pas été différent.

Ronald Vording

Publié: 13 oct. 2026, 12:00

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Lorsque Charles Leclerc a pris un meilleur départ que Max Verstappen et s'est emparé de la ligne intérieure à l'approche du premier virage, nombreux étaient ceux, dans le centre de presse, à penser que le Monégasque aurait dû tenir bon pour prendre la tête.

Cependant, Verstappen se trouvait à l'extérieur, sur une trajectoire qui offrait un peu plus d'adhérence, et le Néerlandais était prêt à prendre tous les risques. Verstappen avait déjà déclaré à Motorsport.com la veille que la deuxième ou la troisième place au championnat des pilotes n'aurait aucune importance à ses yeux et qu'il souhaitait simplement tout miser sur les victoires en course.

En d'autres termes, Verstappen était prêt à tout risquer, même si ce n'était pas là la raison principale pour laquelle Leclerc n'a pas pu mener son dépassement à bien. Les repères utilisés par les pilotes lors du freinage - tels que les panneaux des 150 et 100 mètres - se trouvent sur la droite à l'approche du virage 1, mais Leclerc ne pouvait pas les voir car il était à la hauteur de Verstappen.

Le pilote Ferrari a dû choisir son point de freinage à l'instinct et a tenté de l'évaluer du mieux possible. Par conséquent, il ne considère pas cela comme une occasion manquée, ajoutant : "J'aurais fait exactement la même chose."

Aucun regret à cet égard, donc, même si Leclerc admet avoir laissé filer une occasion de dépasser Verstappen quelques tours plus tard.

Verstappen semblait gérer son rythme en début de course pour ménager ses pneus, mais le quadruple champion du monde a révélé lors de la conférence de presse d'après-course que ce choix n'était pas entièrement délibéré.

"Nous avons connu quelques tours avec des problèmes de déploiement, et c'est là que Charles a failli me dépasser dans le virage n° 7."

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Verstappen ne disposait pas de toute la puissance électrique nécessaire dans les moments où il en avait besoin, un problème dont s'est également plaint Arvid Lindblad, pilote Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull qui utilise le même moteur.

"Oui, j'ai moi aussi rencontré des problèmes avec le moteur, que nous essayons de résoudre. Je me faisais dépasser dans les lignes droites et le freinage moteur était vraiment mauvais, ce qui ne facilitait pas le pilotage", a déclaré Lindblad.

Pour Verstappen, le problème s'est limité à des difficultés de déploiement en début de Grand Prix de Singapour, mais Leclerc estime qu'il aurait dû en tirer parti.

"Il y a eu quelques occasions au cours des trois premiers tours, lorsque Max rencontrait ces problèmes de déploiement, mais je pensais qu'il s'agissait d'un incident isolé ; je n'ai donc pas vraiment utilisé ma batterie, ce qui était peut-être une erreur", a admis Leclerc.

Chaque fois que Verstappen ralentissait dans les lignes droites, le pilote Ferrari pensait que ce serait la dernière fois, ce qui signifie qu'il n'a pas anticipé la réapparition du problème ni adapté sa propre stratégie de déploiement en conséquence. Lorsque le problème s'est reproduit, Leclerc n'a plus pu réagir.

"Quand j'ai réalisé qu'il n'avait plus de puissance en fin de ligne droite, je ne pouvais plus rien faire. Il était trop tard pour que j'utilise ma puissance."

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La question est toutefois de savoir si cela aurait changé quelque chose au résultat final. La position sur la piste est cruciale sur le circuit urbain de Marina Bay, et dans ce scénario, Leclerc n'aurait pas eu à passer autant de temps dans le sillage d'une autre voiture. D'un autre côté, il reconnaît que Verstappen était tout simplement trop fort et que Red Bull a mieux géré ses pneus.

"Je ne sais pas si cela aurait changé grand-chose. Bien sûr, ça aurait aidé lors du premier relais, mais je pense qu'au final, ils avaient tout simplement trop de rythme par rapport à nous."

Leclerc a tenté une nouvelle fois sa chance dans les derniers tours avec une stratégie différente et un deuxième arrêt sous la voiture de sécurité virtuelle, mais sa deuxième victoire de la saison, après Silverstone, s'est finalement avérée hors de portée.

"Je suis content, mais pas super content. Je veux dire, la deuxième place est un bon résultat compte tenu de la tendance ces derniers temps, où il nous manquait juste un peu de rythme."

"J'ai l'impression que, notamment hier lors des qualifications, nous avions un bon rythme. Aujourd'hui, en course, Max avait un peu plus de rythme que nous, ce qui était prévisible, mais peut-être étions-nous un peu plus proches que ce à quoi nous nous attendions."

"C'était une course sympa et j'y ai cru jusqu'à la toute fin, mais malheureusement, ça n'a pas tout à fait suffi."

Cela a néanmoins suffi à Leclerc pour décrocher son premier podium depuis la trêve estivale et son cinquième au total cette saison de F1.

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