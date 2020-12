L'avenir d'Albon ? "Un baquet Red Bull ou une année sur le banc"

Voilà plusieurs mois qu'Alexander Albon sait être sur la sellette chez Red Bull Racing, lui qui n'a toujours pas battu Max Verstappen en qualifications cette saison et accuse généralement une demi-seconde de déficit, tout en n'ayant marqué que 85 points face aux 189 unités du Néerlandais. Albon sait que son baquet est convoité par deux pilotes d'expérience qui ont impressionné en 2020, Sergio Pérez et dans une moindre mesure Nico Hülkenberg, et Red Bull lui a donné jusqu'à la fin de la saison pour faire ses preuves.

Cependant, le jeune pilote japonais Yuki Tsunoda étant attendu chez AlphaTauri, Red Bull Racing représente la seule opportunité d'Albon de rester en Formule 1, comme le confirme son écurie actuelle.

FIA F2 : Tsunoda vainqueur à Sakhir, Schumacher neutralise Ilott

"Je ne crois pas qu'il fasse partie des plans de Franz [Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri] pour l'an prochain", indique Christian Horner, qui est à la tête de Red Bull Racing. "En gros, c'est un baquet Red Bull ou une année sur le banc."

"Nous nous focalisons donc sur le fait de lui donner cette opportunité. Il a deux courses [pour faire ses preuves]. Il a fait du bon travail le week-end dernier en montant sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière en F1. Il a fait une bonne première séance d'essais, il a bien commencé ce week-end et il en a deux de plus pour démontrer qu'il est absolument la bonne personne dans cette voiture aux côtés de Max l'an prochain. Nous lui donnons tout le soutien possible pour atteindre cet objectif."

En attendant, Horner réaffirme son soutien à Albon face à l'hypothèse que ce dernier soit sans volant en 2021 : "Ce n'est pas quelque chose que nous envisageons actuellement. J'imagine qu'une fois arrivés à la fin de l'année, nous évaluerons toutes ces options."

"Il a un contrat à long terme, comme tous les pilotes Red Bull quand ils rejoignent l'équipe. Nous sommes donc concentrés sur ce baquet de titulaire et sur le fait de lui donner l'opportunité de démontrer qu'il fait des progrès significatifs, en construisant sur ce podium du week-end dernier et sur cette forme des premiers essais."

Horner ne manque pas de souligner que le déficit d'Albon en qualifications, qui frôle la demi-seconde, reste légèrement meilleur que celui dont souffrait Pierre Gasly face à Verstappen lors des 12 premiers Grands Prix de la saison 2019, avant l'échange des deux pilotes.

"Je pense qu'il faut voir comment Max a évolué ces dernières années. Si l'on regarde sa moyenne, Alex reste plus proche que Pierre l'an dernier, par exemple, par rapport à Max. Et nous savons que nous avons eu des problèmes avec la voiture qui ont rendu la vie particulièrement difficile, nous avons travaillé dur pour les résoudre, et nous sommes en train de les résoudre. Nous avons donc bon espoir que cette situation s'améliore pour lui."

"Cependant, se mesurer à Max n'est pas une mince affaire, il est probablement le pilote de F1 le plus en forme actuellement. Se mesurer à Max serait dur pour n'importe quel plote en ce moment", conclut le Britannique.

Voir aussi :