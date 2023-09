Les avocats de Massa espèrent le soutien de Hamilton

À la suite d'une interview de Bernie Ecclestone, l'ancien PDG du Formula One Group, plus tôt cette année et de la mise en avant d'archives vidéo de Charlie Whiting, directeur de course de la F1 jusqu'à son décès en 2019, Felipe Massa a enclenché une procédure afin de tenter de récupérer le titre mondial 2008, sur la base de la connaissance par les instances dès la fin de cette campagne de la tricherie organisée par Renault lors du GP de Singapour cette année-là.

Le Brésilien a monté une équipe juridique internationale qui va tenter de parvenir à cet objectif, ainsi qu'à se voir accorder quelques millions d'euros d'indemnités liées aux préjudices potentiels, qui, s'il aboutissait, retirerait à Lewis Hamilton l'un de ses sept titres mondiaux.

En dépit de cette situation, Bernardo Viana, avocat de São Paulo qui représente Massa au Brésil, espère que Hamilton va soutenir son ancien rival dans cette affaire. S'exprimant pour Reuters, Viana a ainsi lancé : "C'est un ambassadeur important pour la discipline et il a toujours défendu l'intégrité sportive. Il est citoyen brésilien d'honneur et très apprécié des Brésiliens, j'espère donc qu'il nous soutiendra. Nous n'avons absolument rien contre Hamilton", s'est-il empressé de répéter, une phrase déjà prononcée dans son entretien exclusif avec Motorsport.com.

Felipe Massa et Lewis Hamilton lors du GP de Singapour 2008.

En dehors de la question d'un éventuel appui de Hamilton, il semble entendu que la Scuderia Ferrari de soutiendra pas la démarche de son ancien pilote.

Dans la même interview avec Reuters, Viana a révélé que l'équipe juridique avait repoussé la deadline pour les réponses de la FIA et de la F1 à sa mise en demeure jusqu'à la mi-octobre, alors que cette date avait été initialement fixée au 8 septembre, après quoi une action devant la Haute Cour britannique aurait été lancée.

"Ils ont demandé plus de temps, et nous évaluons en interne si nous allons leur accorder plus de temps en toute bonne foi", avait expliqué Viana dans notre entretien exclusif la semaine passée. "Ils sont toujours dans le délai que nous leur avons offert, nous attendons donc leur réponse. Si leur réponse est adéquate, et s'ils nous contactent pour une discussion, ça ira. Si ce n'est pas le cas, si leur réponse n'est pas adéquate, nous allons simplement poursuivre la stratégie juridique que nous avons mise en place."

Avec Jonathan Noble et Matt Kew