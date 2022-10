Battu par les Ferrari, Verstappen déplore l'impact des pneus

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix des États-Unis, une fois n'est pas coutume, Max Verstappen ne s'est pas qualifié dans le top 2. Jusqu'à présent, une telle contre-performance ne lui était arrivée cette année que sur les circuits très particuliers que sont Djeddah, Miami, Monaco, Bakou, le Hungaroring et Singapour.

Au Circuit des Amériques, les Ferrari se sont montrées dominatrices tout au long des qualifications. Relégué à plus d'une demi-seconde de Carlos Sainz en Q1, Verstappen est parvenu à réduire l'écart pour se hisser à 0"048 de Charles Leclerc dans la seconde phase et à 0"092 de Sainz dans la dernière, également devancé par le Monégasque au terme de celle-ci. Rien d'affolant pour le double Champion du monde, qui a expliqué cet échec par les pneus et est convaincu de pouvoir prendre l'avantage ce dimanche.

"De manière générale, notre voiture a toujours été relativement bonne en course", a déclaré Verstappen à l'antenne de F1 TV. "Même sur un tour aujourd'hui, nous étions au rendez-vous. Ça se joue toujours avec des écarts très faibles et le fonctionnement des pneus – qui était assez compliqué aujourd'hui. Sans que je sache trop pourquoi, les pneus étaient difficiles à mettre en température, pour sortir des stands et immédiatement réussir un tour. Beaucoup de gens ont essayé différentes choses, c'est notre cas. Je pense que ça allait, mais je n'ai pas réussi le dernier secteur."

Du côté de Sergio Pérez, c'est un Grand Prix compliqué qui s'annonce. Le Mexicain a été pénalisé de cinq places sur la grille de départ en raison d'un changement de moteur hors quota, et pour couronner le tout, il n'a pu faire mieux que quatrième en qualifications, avec deux dixièmes de déficit sur son chef de file. Résultat : il s'élancera du neuvième emplacement de la grille ce dimanche.

"Ça n'a pas été fantastique, nous étions en difficulté", se désole Pérez, qui accusait même six dixièmes de retard sur Verstappen en Q2. "Nous avons pas mal modifié la voiture au fil des qualifications. Avec les trois trains de pneus, nous avons essayé des mises en températures différentes, et ce n'est qu'en Q3 que nous nous sommes rendu compte que nous étions parvenus à mettre la voiture là où nous le devions."

Propos recueillis par Mandy Curi