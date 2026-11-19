Formule 1 GP de Las Vegas

Seul pilote non confirmé pour 2027, Bearman ne cache pas sa frustration

Oliver Bearman admet ne pas très bien vivre l'incertitude qui dure quant à son avenir en Formule 1, alors qu'il ne reste que trois Grands Prix cette saison.

Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 07:34

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Après la confirmation du maintien de Liam Lawson et Valtteri Bottas chez Racing Bulls et Cadillac, un seul baquet reste officiellement vacant pour la saison 2027 de Formule 1. Il s'agit de celui actuellement occupé par Oliver Bearman chez Haas.

Il ne fait quasiment aucun doute dans le paddock que Bearman sera également présent sur la grille l'an prochain, mais le délai pour officialiser son contrat est particulièrement frustrant pour lui, comme il l'a expliqué à la presse avant le Grand Prix de Las Vegas.

"Il n'y a rien de nouveau à dire", a-t-il déclaré. "Sincèrement, je suis assez déçu de me retrouver ici, au 20e Grand Prix, sans avoir signé de contrat pour l'année prochaine. C'est une situation étrange, mais nous avançons."

"Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un peu décevant et que ce n'est évidemment pas idéal pour la confiance d'un pilote et tout ce qui va avec. Bien sûr, je sais que j'ai fait du bon travail cette année, mais ne pas savoir ce que je vais faire l'année prochaine n'est pas idéal. C'est tout ce que je peux vous dire."

Bearman a préféré ne pas répondre à la question de savoir par qui il était précisément déçu. "Je ne vais pas commenter cela", a-t-il balayé rapidement.

La frustration est d'autant plus grande pour le Britannique qu'il estime avoir réalisé des progrès significatifs ces dernières semaines, sans que cela suffise encore à annoncer un accord, alors que tous les autres pilotes de la grille savent déjà où ils évolueront la saison prochaine.

Oliver Bearman (Haas)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Il est très clair que j'essaie de rester chez Haas et que je mérite d'y rester. Du moins, c'est ce que je pense. C'est simplement une situation étrange. Je pensais vraiment que nous avions réalisé des progrès raisonnables lors de la dernière série de trois Grands Prix, mais peut-être que ce n'est pas le cas. C'est un peu décevant. J'espère que nous pourrons arriver au terme de ce week-end et que j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer."

Bearman a totalement exclu de courir pour une autre équipe que Haas en 2027, possibilité qui n'existe de toute façon plus puisque tous les autres baquets ont été attribués.

Interrogé par Motorsport.com sur le risque de devoir finalement accepter un compromis, en signant un contrat pour 2027 sans obtenir les perspectives à long terme qu'il souhaite pour les années suivantes, il a poursuivi :

"Mon objectif pour 2027 est très clair. Je pense que nous avons des choses à terminer ici. Pour la suite, à plus long terme, ce n'est pas vraiment entre mes mains, disons-le comme ça. Ce n'est pas mon domaine. Je pilote la voiture, mais d'après ce que j'ai compris, les discussions ont été difficiles."

Le retard semble principalement lié à ses perspectives à plus long terme. Au Mexique, le directeur de Haas, Ayao Komatsu, avait balayé les spéculations sur d'éventuelles exigences salariales excessives, les qualifiant de "complètement absurdes", et laissant entendre que les discussions portaient davantage sur l'avenir de Bearman au-delà de 2027.

Lire aussi :

Le Britannique de 21 ans est toujours lié à Ferrari, mais reconnaît qu'il est difficile d'obtenir des garanties concernant l'aveni au sein de la Scuderia.

"Bien sûr, je suis sous contrat avec Ferrari. Ferrari m'a offert cette incroyable opportunité de débuter en F1 avec eux. Je suis toujours pilote de la Ferrari Driver Academy et mon rêve ultime est de courir pour Ferrari. Tout d'abord, c'est l'équipe la plus emblématique et c'est la première qui a cru en moi lorsque j'étais jeune."

"C'est toujours mon rêve ultime, mais il ne fait aucun doute qu'il pourrait y avoir des difficultés pour la suite. C'est indéniable, c'est très clair. Je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. Nous devons simplement voir comment les choses évoluent avec le temps."

Quelle que soit la cause exacte du retard et la responsabilité de chacun, Bearman est particulièrement mal à l'aise de devoir encore composer avec cette incertitude à quelques semaines de la trêve hivernale.

"Comme je l'ai dit, nous avançons, mais ce n'est pas une bonne sensation de se retrouver ici, à deux courses de la fin, sans que les choses soient réglées. Même si je sais que nous sommes pratiquement au bout, le fait est que ce n'est pas encore le cas. Franchement, il n'y a aucune excuse pour être ici sans avoir signé de contrat."

Oliver Bearman (Haas)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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