Formule 1

Après 39 ans chez Sauber, l'emblématique Beat Zehnder va quitter Audi

Après plus de 600 Grands Prix chez Sauber, devenue Audi, l'ancien team manager Beat Zehnder quittera l'écurie de Formule 1 à la fin de la saison 2026

Filip Cleeren

Publié: 30 oct. 2026, 21:10

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Photo de : Andy Hone / Motorsport Images

L'écurie Audi de Formule 1 a annoncé le départ de Beat Zehnder à la fin de la saison 2026, après 34 années passées au sein de la structure de Hinwil.

Beat Zehnder avait été recruté en 1988 par le fondateur de l'équipe, Peter Sauber, en tant que mécanicien pour le programme endurance. Il avait ensuite accompagné Sauber en Formule 1 au début de la saison 1993, devenant rapidement un membre incontournable de l'écurie suisse. Il avait été nommé team manager l'année suivante et avait occupé cette fonction pendant 601 Grands Prix consécutifs.

Dans ses fonctions opérationnelles de team manager, puis de directeur sportif, Zehnder a été au cœur des nombreux succès et revers de Sauber, à travers ses différentes périodes en tant qu'écurie indépendante et son passage comme équipe d'usine BMW. Cette dernière période a notamment permis à Hinwil de décrocher son unique victoire en Grand Prix, avec Robert Kubica lors du Grand Prix du Canada 2008.

Après 33 années passées à ce poste, Zehnder avait pris du recul l'an dernier, alors que Sauber préparait sa transformation en équipe d'usine Audi.

Plus récemment, il était chargé des activités liées au patrimoine de l'équipe en tant que directeur des programmes et opérations spécifiques. Ses missions comprenaient notamment la préparation du nouvel espace d'hospitalité d'Audi. Il était également encore présent ponctuellement sur les Grands Prix.

Audi a toutefois annoncé que le dirigeant de 60 ans quitterait définitivement l'équipe à la fin de l'année.

Beat Zehnder et Charles Leclerc en 2019.

"Audi Revolut F1 Team tient à exprimer sa sincère gratitude à Beat Zehnder, qui quittera l'équipe à la fin du mois de décembre 2026, à la suite d'une restructuration de ses activités en vue de la saison 2027", a indiqué l'écurie dans un communiqué publié vendredi. "Beat a été un mentor pour des centaines de membres de l'équipe et de pilotes qui sont passés par Hinwil au fil des années."

"Au cours de son parcours, il a connu les hauts et les bas du travail dans un sport aussi exigeant, sans jamais perdre son professionnalisme, son esprit de compétition sans faille et sa volonté de gagner. Il quitte ses fonctions avec 36 courses en Championnat du monde d'endurance à son actif, ainsi que 601 Grands Prix consécutifs en Formule 1."

"Nous le remercions pour ses 39 années de service exceptionnel et lui souhaitons le meilleur pour la suite."

Pour marquer la fin de son parcours emblématique en tant que team manager en F1, Zehnder avait accordé un entretien à Motorsport.com l'an dernier, dans lequel il était revenu sur sa carrière et ses aventures au sein de l'une des dernières équipes indépendantes de la discipline.

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