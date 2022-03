Berger : Gasly est assez bon pour avoir "une deuxième chance"

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly n'a pas entamé la saison 2022 de la meilleure des manières, avec un abandon sur panne mécanique. Pourtant, le Français réalisait une belle course, qui aurait pu lui rapporter les points de la sixième place s'il n'avait pas été trahi par son AlphaTauri, à une dizaine de tours de l'arrivée.

Néanmoins, ce résultat décevant ne remet absolument pas en cause le talent du pilote. Depuis son retour dans l'écurie sœur de Red Bull, Gasly est monté sur le podium à trois reprises, et est même allé chercher la victoire à Monza, lors du Grand Prix d'Italie 2020. Des performances qui contrastent avec son passage chez Red Bull début 2019, où le Français n'avait pas convaincu ses dirigeants. Des erreurs, des courses hors des points et une triste quatrième place comme meilleur résultat avaient poussé Christian Horner et Helmut Marko à promouvoir Alex Albon aux côtés de Max Verstappen.

Mais pour l'ancien pilote Gerhard Berger, Gasly a prouvé, de par ses performances chez AlphaTauri, qu'il méritait une deuxième chance dans l'écurie de pointe. "Vous savez, habituellement, quand Red Bull prend une décision, ils sont loyaux, puis ils ne le sont plus", exprime l'Autrichien. "Ils vous donnent une chance, et Gasly a eu la sienne au mauvais moment. Et aux côtés de Max, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je pense qu'il est suffisamment bon pour avoir une deuxième chance. Il fait du bon travail, c'est un bon pilote."

Mais pour Gasly, le problème ne vient pas de ses performances. Après son passage décevant chez Red Bull, la difficulté reste de convaincre les dirigeants de l'écurie, notamment Helmut Marko, de lui redonner une opportunité. Quoiqu'il en soit, le Français doit tout faire pour impressionner ses supérieurs. "S'il réalise une bonne saison, je pense qu'il sera facilement considéré", estime Berger. "Parce que maintenant que Max a un contrat longue durée, les choses sont plus simples. Vous savez, vous n'avez plus besoin de devoir gérer deux pilotes, lequel des deux monte. Si Gasly réalise une bonne saison et quelques très bonnes courses comme il sait le faire, alors je pense qu'il a de bonnes chances."

Selon Berger, le contexte actuel est complètement différent chez Red Bull, et une promotion de Gasly serait bien plus concluante. Le nouveau statut de Verstappen, avec son titre de Champion du monde obtenu l'an dernier, change la donne. "Je suis sûr que Max serait différent aujourd'hui, avec son coéquipier", continue Berger. "Il est Champion du monde désormais, il est plus calme."

"Peut-être que Gasly est arrivé trop tôt pour se battre contre quelqu'un comme Max. Mais parfois, cela tient à si peu de choses, vous pouvez avoir un autre coéquipier moins rapide que Max, et d'un coup, vous devenez la superstar. Parfois, cela dépend du timing. Mais [Gasly] est un bon gars. Je suis sûr qu'il aura une autre opportunité, tant qu'il continue à obtenir de bons résultats."

Pour rappel, le contrat de Sergio Pérez court jusqu'à la fin de cette saison, tandis que Max Verstappen a prolongé jusqu'en 2028. Tout comme le pilote mexicain, Pierre Gasly est lié à son écurie jusqu'au mois de novembre.

Propos recueillis par Oleg Karpov