Bilan 2019 - Bottas, éternel second ?

Au terme de la saison 2018, Valtteri Bottas était épuisé, mentalement plus que physiquement. Tandis que son coéquipier remportait le titre avec une aisance relative, le Finlandais n'était pas parvenu à remporter la moindre victoire – ayant dû laisser passer son chef de file en Russie – et avait conclu l'année au cinquième rang, avec une série de quatre courses consécutives sans podium.

Bottas s'est ressourcé durant l'hiver et est revenu plus fort, avec l'objectif d'enfin jouer le titre. Le pilote Mercedes a frappé un grand coup en Australie, où il s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Une victoire au goût de revanche vis-à-vis de ses détracteurs, en témoigne son message radio dans le tour d'honneur : "À ceux qui se reconnaîtront... allez vous faire voir !"

Rapide et constant, Bottas a enchaîné trois pole positions en Chine, en Azerbaïdjan et en Espagne, s'imposant également à Bakou, finissant deuxième des autres courses derrière Hamilton. Il a même abordé la saison européenne en tant que leader du championnat, avec un point d'avance, mais la situation s'est compliquée par la suite.

Bottas n'a battu Hamilton en qualifications que quatre fois sur les 16 derniers Grands Prix de l'année – deux fois par moins d'un centième d'écart – ce qui lui a grandement compliqué la tâche en course. En effet, il a alors connu une série de 12 épreuves sans victoire, quand Hamilton s'imposait sept fois. Bottas est quand même parvenu à devancer son équipier à la régulière au Red Bull Ring et à Monza, avant de s'imposer avec brio à Suzuka et à Austin.

Les 87 points séparant les pilotes Mercedes au classement général sont magnifiés par les abandons de Bottas en Allemagne (sur accident) et au Brésil (sur panne moteur), bien que Hamilton n'ait pas brillé non plus lors de ces deux courses. Le nordique a réalisé une saison solide et, objectivement, a fait tout ce que la marque à l'étoile attendait de lui, mais il semble encore loin de pouvoir prendre durablement l'ascendant sur son redoutable partenaire, et il en est conscient : "Globalement, ça a été ma meilleure saison en F1 jusqu'à maintenant, mais ce n'est toujours pas celle que je visais. J'ai encore besoin d'un peu plus de régularité, et de faire moins d'erreurs."

Celui qui compte déjà 45 podiums en Formule 1 (plus que Jackie Stewart, entre autres !) conserve en tout cas la confiance de Mercedes, qui l'a de nouveau préféré à Esteban Ocon, et il est convaincu que la saison 2020 sera la bonne. "J'ai un plan pour l'année prochaine, mais je ne suis pas prêt à le partager. Vous le découvrirez !"

