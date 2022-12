Bilan 2022 - George Russell à la hauteur du défi Mercedes

Charger le lecteur audio

Dans l'Histoire de la F1, le plus jeune pilote à s'être mesuré en tant que coéquipier à un quintuple, sextuple ou septuple Champion du monde est George Russell. Ces quelques mots ne suffisent pas à décrire la tâche qui attendait le jeune Anglais face au pilote qui est statistiquement le plus victorieux de tous les temps, son compatriote Lewis Hamilton.

Pendant les dix dernières années, Hamilton a contribué à bâtir Mercedes F1 autour de lui. Russell a beau avoir rejoint Brackley dès janvier 2017 en tant que jeune pilote, endosser le rôle de titulaire était une autre affaire.

"Je ne me fais pas d'illusions quant à la dimension de ce défi, je vais avoir beaucoup à apprendre", avait reconnu le Britannique lorsque Mercedes a annoncé sa titularisation. "Valtteri [Bottas] a placé la barre haut, constamment performant chaque semaine ; il a remporté des victoires et des pole positions en contribuant à plusieurs titres mondiaux. Mon objectif doit être de récompenser la confiance que Toto [Wolff], l'équipe et le conseil d'administration ont placée en moi en assurant que je joue mon rôle en poursuivant ce succès, et je veux faire la fierté de mes nouveaux collègues."

La situation s'est compliquée un peu davantage avec une Flèche d'Argent dont la conception a été marquée par une erreur fondamentale aux conséquences globalement insurmontables sur le modèle 2022, avec notamment un marsouinage chronique. Or, dès le début de la saison, Russell a donné le ton quant à ses capacités, décrochant la quatrième place juste derrière Hamilton à Bahreïn avant de signer une cinquième position en Arabie saoudite quand son équipier n'était que dixième – même si c'était dû à des réglages différents, alors que la marque à l'étoile cherchait par tous les moyens à pallier ses maux.

Russell a continué sur cette lancée avec une série de neuf arrivées dans le top 5, jusqu'à être impliqué dans le carambolage au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ses performances ont ensuite été légèrement plus irrégulières, avec toutefois des coups d'éclat tels que sa première pole position en F1 en Hongrie et son entrée dans le cercle des vainqueurs à São Paulo, toutes deux bien méritées.

George Russell a livré une prestation parfaitement maîtrisée à São Paulo, jusqu'à ces scènes de liesse

Le plus marquant est la rareté des erreurs commises. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher au jeune Anglais : un accrochage avec Sergio Pérez au Red Bull Ring, une sortie de piste lors des qualifications à Interlagos, quelques paris manqués au niveau des pneumatiques. Rien de bien méchant !

Ainsi, s'il a été battu par Hamilton 13-8 sur l'ensemble des séances qualificatives pertinentes, c'est bien Russell qui a pris l'avantage au championnat des pilotes, classé quatrième avec 275 points quand son coéquipier n'est que sixième avec 240 unités au compteur. On ne peut pas dire que Russell a dominé celui-ci, mais il a quand même réalisé une saison d'excellente facture en affichant un niveau de performance souvent équivalent, sinon très proche de celui de son chef de file. Et, malgré les rivalités précédentes entre Hamilton et Alonso ou encore Rosberg, l'ambiance est pour l'instant au beau fixe entre les deux hommes.

Chez Mercedes, il avait été question de titulariser Russell dès 2021, mais les dirigeants de l'écurie avaient décidé de jouer la sécurité en prolongeant le contrat de l'expérimenté Valtteri Bottas d'un an supplémentaire. Les performances du Britannique leur ont peut-être donné quelques regrets. "Je crois que chez Williams, il était dans la meilleure école possible, peut-être une année de trop", a estimé le directeur d'équipe Toto Wolff après le Grand Prix de São Paulo. "Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le plus important est qu'il a gagné un Grand Prix et qu'il le mérite."

Une victoire en Grand Prix… la première d'une longue série ? Mercedes a toutes les cartes en main pour revenir aux avant-postes, avec davantage de tests aérodynamiques que Red Bull et Ferrari, ainsi que l'adoption d'un concept de monoplace plus adapté pour la saison prochaine. Et si Russell est déjà capable d'évoluer à un tel niveau, qui sait ce qu'il parviendra alors à accomplir ?

