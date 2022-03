Bottas déplore des départs ratés "une fois sur deux"

Charger le lecteur audio

La première course de la saison 2022 de Formule 1 a bien mal commencé pour Valtteri Bottas le week-end dernier. Le pilote Alfa Romeo s'était qualifié à une superbe sixième place sur la grille de départ, mais il a chuté de huit positions dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn. Un envol difficile a en effet fait perdre trois places à Bottas, qui a ensuite été gêné par sa bataille avec Fernando Alonso et a enfin dû freiner devant la Haas de Mick Schumacher en tête-à-queue, d'où cette dégringolade au 14e rang.

Cependant, rien de tout cela ne serait arrivé sans le mauvais départ initial, et lorsqu'il est demandé au Finlandais ce qui s'est passé, celui-ci détaille : "Beaucoup de patinage. Franchement, je n'étais pas si confiant en me rendant à la grille, car 50% des départs que nous avions faits en essais libres et en essais privés étaient mauvais. C'est donc un domaine sur lequel nous devons travailler. J'ai juste eu beaucoup de patinage, j'ai cuit les pneus arrière, j'avais encore du patinage en troisième. Pendant tout le premier tour, je glissais partout, j'étais impuissant face aux autres."

Alfa Romeo a donc du pain sur la planche pour faire mieux à l'extinction des feux lors des prochains Grands Prix. "C'est un problème mécanique, nous avons parfois cette vibration sur l'embrayage", précise Bottas. "Ça arrive une fois sur deux. Et quand ça arrive, on perd assez facilement la motricité. Bref, c'est sur la liste [de choses à faire] et nous travaillons là-dessus."

Valtteri Bottas (au milieu) se fait doubler par Pierre Gasly (à droite) au premier virage. Il va perdre cinq places supplémentaires dans le premier tour.

Le pilote nordique est néanmoins parvenu à remonter à la neuvième place, laquelle s'est transformée en sixième position à l'arrivée après les abandons tardifs de Pierre Gasly, Max Verstappen et Sergio Pérez. De quoi mettre du baume au cœur à Bottas, et peut-être même revoir les objectifs à la hausse pour 2022. "Il faut en discuter avec Fred [Vasseur, directeur d'équipe], oui", indique Bottas. "Peut-être. On verra. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on mette la barre plus haut, car nous devons nous assurer de ne pas reculer. Nous devons essayer d'être ambitieux."

Une première ambition sera de prendre l'avantage sur Haas F1 Team, qui a signé un top 5 un peu moins circonstanciel que le résultat de Bottas à Bahreïn : Kevin Magnussen était déjà devant Pierre Gasly avant l'abandon de ce dernier, avec sept secondes d'avance.

Bottas pense effectivement que Haas est plus rapide qu'Alfa Romeo, expliquant : "À mon avis, si Kevin n'avait pas eu de problème [en Q3], je n'aurais pas pu égaler son chrono, vu celui qu'il a fait en Q2. Et en course, je les ai trouvés très compétitifs." Il conclut : "Notre prochaine cible est peut-être Haas, ils ont une voiture compétitive. Mercedes, Red Bull et Ferrari restent un peu plus loin. Mais nous sommes presque les meilleurs des autres actuellement, alors ce n'est pas un mauvais point de départ."

Propos recueillis par Oleg Karpov