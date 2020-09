Bottas s'étonne de l'avance prise par Mercedes à Monza

La lisibilité de la feuille des temps le vendredi est déjà limitée, elle l'est d'autant plus aujourd'hui à Monza, où les écuries se cherchent encore en vue de l'interdiction des différents modes moteur. Samedi, à partir de la séance de qualifications, il ne sera plus possible de changer et chacun devra s'en tenir à un mode unique jusqu'au drapeau à damier de la course, le lendemain. Malgré les inconnues, Valtteri Bottas s'est montré étonné par la hiérarchie, qui a vu Mercedes dominer les deux premières séances du Grand Prix d'Italie. Le Finlandais a été le plus rapide dans la matinée, avant que son coéquipier Lewis Hamilton ne prenne la main dans l'après-midi. En EL2, les deux hommes affichent une avance de six et huit dixièmes sur Lando Norris, troisième.

"Je me suis senti bien toute la journée", se réjouit Bottas. "Je suis certain que nous pouvons encore progresser. Je dirais que le plus gros problème pour moi a été un petit manque de stabilité à l'arrière dans certains virages, mais à part ça, c'était plutôt bien. Concernant les performances et les chronos par rapport aux autres, c'est légèrement surprenant à ce stade. Nous verrons demain."

Faut-il s'attendre à ce que la domination de l'écurie championne du monde demeure dans l'exercice du tour rapide malgré l'ajustement de la réglementation moteur ? Bottas assure que son équipe peut encore trouver des gains sur un tour d'ici là. "Mon tour en EL2 n'était pas si génial, donc de mon côté, il y a un peu plus à venir", ajoute-t-il. "Je suis sûr que c'est le cas dans chaque équipe."

La séance de qualifications éveille la curiosité au sujet des modes moteur, mais aussi une certaine angoisse en raison du trafic insensé que provoque la quête d'aspiration des uns et des autres sur un tel tracé. Sur le plan du pilotage, les possibilités de se démarquer sont également réduites si l'on en croit Bottas. "C'est un tour rapide et court, et il n'y a pas beaucoup de virages qui font la différence", prévient-il. "Ce sera une chouette bagarre, mais je me sens vraiment bien, j'ai hâte d'y être."

