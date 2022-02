Être leader d'Alfa Romeo, une "grande responsabilité" pour Bottas

Charger le lecteur audio

Au cours des cinq dernières saisons, Valtteri Bottas a remporté dix Grands Prix et est monté sur 58 podiums avec Mercedes, son coéquipier Lewis Hamilton ayant eu quant à lui un bien meilleur bilan avec quatre Championnats du monde. En conséquence, la marque à l'étoile a pris la décision de changer son duo de pilotes pour la saison 2022 en remplaçant un Bottas décevant par George Russell, protégé de l'équipe depuis de nombreuses années.

Le Finlandais de 32 ans a trouvé refuge chez Alfa Romeo, aux côtés du rookie Guanyu Zhou, en tant que pilote numéro un et pilote le plus expérimenté, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. De nouvelles responsabilités qui motivent l'intéressé : "Alfa Romeo a un grand héritage dans l'industrie automobile et la course, donc piloter pour la marque est une grande responsabilité", a indiqué Bottas.

"En fait, pour la première fois de ma carrière, je suis le pilote le plus expérimenté de l'équipe. Je pense qu'il était temps, je commence ma dixième saison [en F1]. Donc, je sens clairement que j'ai la responsabilité de guider l'équipe, l'aider et donner tout ce que j'ai."

Si Alfa Romeo est réputé pour la qualité de ses infrastructures, à Hinwil, la taille de l'équipe diffère grandement du géant Mercedes. Invité à comparer les deux usines par Motorsport.com, Bottas a expliqué qu'il avait été surpris par le personnel réduit d'Alfa Romeo tout en assurant que sa petite taille avait aussi des avantages.

"J'ai vu [qu'Alfa Romeo] avait de grandes et bonnes infrastructures, évidemment depuis l'époque BMW", a-t-il ajouté. "Je pense qu'ils ont beaucoup investi dans l'usine donc la soufflerie est bonne et les infrastructures sont bonnes. Ce qui était peut-être un peu surprenant, c'est qu'il y avait un peu moins de monde dans l'usine. C'était moins bondé dans les différents départements, [il y avait] moins de gens."

"Clairement, [l'équipe] est plus petite mais je sens que cela peut aussi avoir un avantage en matière de rapidité de réaction à différentes choses. On n'a pas besoin de passer par dix personnes, on peut simplement voir une personne et parler de ce que l'on doit faire. Donc c'est bien."

Bottas a déjà pris le volant de l'Alfa Romeo C42

Relégué au fond du classement depuis plusieurs saisons, Alfa Romeo a investi dans ses infrastructures pour tenter de refaire son retard. Dernièrement, l'équipe s'est mise à exploiter un tout nouveau simulateur "driver in the loop" qui, selon Bottas, a encore besoin d'être ajusté pour affiner la corrélation avec les données acquises sur la piste.

"Il y a du travail à faire", a-t-il affirmé. "En fait, une grande partie de notre travail sur le simulateur, surtout lors des premiers jours, consistait à essayer de développer le simulateur au lieu de tester la voiture. Avec la nouvelle voiture, le travail que nous avons fait n'a été qu'une estimation parce que je n'ai pas encore piloté la voiture dans de vraies conditions sèches pour l'instant."

"Après les essais de Barcelone, nous reviendrons [à l'usine] et nous essaierons de faire du travail de corrélation. Le hardware et le software sont tout ce que l'on a besoin pour avoir un bon simulateur mais il faut quand même faire des ajustements."

Propos recueillis par Roberto Chinchero