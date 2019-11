Bottas : La pole du travail collectif

Le Finlandais a établi son temps de pole dès son premier des deux tours lancés réalisés en Q3, et dispose par ailleurs de la satisfaction de savoir que son équipier et rival Lewis Hamilton ne prendra le départ que depuis le cinquième rang. Crédité de 289 points au championnat du monde des pilotes, Bottas demeure l'unique rempart mathématique contre Hamilton, qui peut être sacré pour la sixième fois, ce week-end, à condition de terminer le Grand Prix dans le top 8.

C'est pour une quatrième victoire en 2019 que courra demain Valtteri Bottas. Le jeune homme se réjouit de la méthode employée avec ses ingénieurs pour redonner meilleure allure à son week-end après un vendredi difficile."Je suis vraiment content car c'était bon de sortir ce genre de tour en début de Q3. La journée d'hier était compliquée et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec mon auto mais nous sommes parvenus à en trouver toutes les raisons et nous avons bien travaillé dans la matinée et trouvé tous les détails et du temps. Je savais comment tout mettre bout à bout mais le faire en Q3 est un bon feeling !"

Les conditions en fin de séance de Q3 n'ont pas permis aux pilotes du top 6 d'améliorer leurs chronos respectifs comme on le voit régulièrement en F1, à l'exception de Charles Leclerc. Le chrono établi en début de séance a donc revêtu une importance capitale et le petit souffle d'avance sur Vettel aura beaucoup de valeur au moment de s'élancer depuis la grille de départ.

"Il y avait globalement un peu moins d'adhérence lors de la dernière sortie. J'ai perdu un ou deux dixièmes dans le premier secteur et je suis heureux que personne n'ait été en mesure d'améliorer à la fin. C'est une bonne journée !"

Visiblement très heureux lui aussi de revoir Mercedes au sommet en qualifications, Toto Wolff espère désormais voir son pilote maintenir Ferrari et Red Bull derrière en course, ainsi qu'une remontée de Hamilton. "C'était si serré : on a vu de nombreuses auto dans le même dixième", commente-t-il au micro de Sky Sports F1. "Je suis heureux, ça nous avait manqué d'être en pole ! Dommage pour Lewis, on verra ce qu'il peut faire demain. Je pense qu'avec une super stratégie, il peut encore se battre pour la victoire."