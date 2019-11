Lewis Hamilton Champion du monde 2019 à Austin si...

Après 18 GP et une première possibilité non concrétisée d'accrocher une sixième couronne mondiale, Lewis Hamilton se présente à Austin dans une situation plus favorable encore : le Britannique a en effet creusé en peu plus l'écart qui le sépare de son dernier rival, Valtteri Bottas, avec trois GP seulement pour que ce retard puisse être comblé. Il pourrait donc être titré au Circuit des Amériques, pour la seconde fois après la saison 2015.

Hamilton compte 74 points d'avance avec trois courses restantes et l'assurance qu'une égalité parfaite avec Bottas lui serait quoi qu'il arrive favorable grâce à ses dix victoires (contre trois pour le Finlandais). Pour l'emporter définitivement, Hamilton doit donc quitter les États-Unis avec 52 points d'avance, à savoir l'équivalent de deux succès + deux points pour les meilleurs tours.

Le championnat avant Austin

Pos. Pilote Points 1 Hamilton 363 18 25 25 18 26 25 25 25 10 26 2 25 18 16 12 26 16 25 - - - 2 Bottas 289 26 18 18 25 18 15 13 18 15 18 - 4 15 18 10 18 25 15 - - - 3 Leclerc 236 10 16 10 11 10 - 15 15 18 15 - 12 25 25 18 15 6 13 - - - 4 Vettel 230 12 10 15 15 12 18 18 11 12 - 18 15 13 - 25 - 18 18 5 Verstappen 220 15 12 12 12 15 12 10 12 26 10 26 19 - 4 15 12 - 8 - - -

Hamilton Champion à Austin si...

Il termine dans les 8 premiers

Bottas ne gagne pas.

Sur les 18 courses disputées jusqu'ici, Hamilton a terminé 17 fois dans le top 8. Lors du seul GP où il a fini en dehors (neuvième en Allemagne), Bottas a abandonné.