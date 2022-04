Bottas : La quatrième zone DRS rendra la tactique "intéressante"

Charger le lecteur audio

Plus tôt dans la semaine, la F1 a dévoilé la carte du circuit de l'Albert Park, en amont du premier Grand Prix d'Australie depuis le début de la pandémie. Pendant ses deux années d'absence au calendrier, les organisateurs ont décidé de mener des travaux pour répondre aux critiques. Les voix qui pointaient le manque de dépassements et de spectacle ne cessaient de prendre de l'importance, surtout depuis l'introduction de monoplaces plus larges en 2017, qui rendaient les manœuvres quasiment impossibles.

Pour cette année, de nombreux virages ont été modifiés, avec des élargissements à l'intérieur et des dévers positifs pour inciter les pilotes à utiliser des trajectoires différentes. Mais le changement principal est la suppression de l'ancienne chicane des virages 9 et 10 : désormais, les pilotes resteront pied au plancher de la sortie du virage 6 jusqu'à l'enchaînement gauche-droite qui lance le dernier secteur.

Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle longue accélération voit l'apparition d'une quatrième zone DRS : jamais un circuit n'en avait eues autant. C'est d'ailleurs Melbourne qui avait déjà été le premier circuit à mettre en place une troisième zone, en 2018. Avec les changements apportés à la piste et l'ajout de cette nouvelle portion pour ouvrir l'aileron arrière, les pilotes Alfa Romeo s'attendent à une bataille intéressante.

"Je pense que cela rendra la course plutôt intéressante d'un point de vue tactique", explique Valtteri Bottas. "Quand on se bat avec d'autres pilotes, on doit s'assurer qu'on aura l'avantage pour effectuer le dépassement, surtout quand il s'agit d'une lutte en fin de course, il faut choisir le bon moment. Cela rend le circuit différent dans un sens, il y aura des opportunités pour dépasser. C'est bien d'avoir quatre zones."

Le Finlandais se réjouit pour les fans, puisqu'il considère que le Grand Prix d'Australie 2022 devrait être bien plus intéressant que les éditions précédentes, qui n'avaient pas produit un très grand spectacle. "Nous allons voir un mélange de choses différentes", répond-il lorsqu'il est interrogé sur les zones de dépassements. "Normalement, je pense que c'est plutôt au troisième virage, à la fin de la deuxième zone, c'est un bon endroit. Mais je crois qu'avec le nouveau tracé, avec la suppression de la chicane, nous avons une ligne droite bien plus longue, nous allons peut-être voir des dépassements dans la chicane qui suit. Je pense que ce sera plutôt bien à regarder, j'imagine que ça devrait être très rapide."

Son coéquipier Guanyu Zhou s'est dit "très enthousiaste" à l'idée de disputer son premier Grand Prix d'Australie. Le pilote chinois découvrira le tracé de Melbourne ce week-end, puisque les catégories de promotion comme la Formule 2 ne s'y rendent pas. Cependant, Zhou a déjà une référence et ne part pas dans l'inconnu. "Je pense que le circuit est similaire à l'Arabie saoudite, où beaucoup de gens jouaient avec la ligne de détection", affirme-t-il. "La ligne droite jusqu'au virage 9 est immense, et si vous avez le DRS, vous l'avez encore dans le virage suivant, après la chicane. Gérer sa batterie sera également la clé, on devra faire attention à ne pas la vider et se retrouver à vouloir dépasser sans pouvoir le faire."

Il y a deux semaines, à Djeddah, les pilotes n'avaient pas hésité à lever le pied pour rester derrière leur proie au point de détection, afin d'activer le DRS dans la ligne droite principale. Même les leaders Max Verstappen et Charles Leclerc avaient offert un drôle de spectacle, en pilant tous les deux plusieurs mètres avant le véritable point de freinage.