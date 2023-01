Bottas veut rapidement discuter de son avenir chez Sauber

Charger le lecteur audio

Après cinq années chez Mercedes, Valtteri Bottas s'est engagé en 2022 avec Alfa Romeo. Désireux d'assurer une stabilité qui lui faisait défaut au sein de la marque à l'étoile et chez Williams avant cela, le Finlandais espère que les discussions autour de son avenir au-delà de son engagement actuel débuteront rapidement cette année.

"J'ai été dans cette situation tellement de fois que c'est devenu une distraction", déclare Bottas à Motorsport.com. "Donc oui, c'est sûr, cette question va être un point de discussion, espérons-le, assez tôt [dans l'année]. Il est important pour moi d'avoir de la stabilité après dix années où ça n'a pas vraiment été le cas."

Difficile de ne pas lier à ces propos le sujet de l'avenir à moyen et long terme de Sauber. La saison 2023 sera en effet la dernière du partenariat avec Alfa Romeo, qui donne depuis 2019 son nom officiel à l'écurie et à ses châssis, avant une période de transition jusqu'à l'arrivée d'Audi à l'horizon 2026. Bottas, aujourd'hui âgé de 33 ans, n'a pas caché son ambition d'embarquer dans ce projet d'ampleur.

"C'est une belle opportunité pour l'équipe, ça apporte de la stabilité et quelque chose de nouveau", précise-t-il. "Mais je pense que depuis [l'annonce], les gens en parlent moins. Désormais, nous maintenons le cap et évidemment [en 2023], rien ne change. Nous sommes toujours Alfa Romeo. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, probablement, les choses vont commencer à changer. Mais pour le moment, c'est assez stable et tout le monde est concentré sur son travail."

Bottas a participé en 2022 à la meilleure saison d'une écurie gérée par Sauber depuis 2012, la structure suisse s'étant classée sixième au classement constructeurs. Le vice-Champion du monde 2019 et 2020 a inscrit 49 des 55 unités de son équipe, signant également au passage la cinquième place au GP d'Émilie-Romagne qui a donné l'avantage à Alfa Romeo sur Aston Martin, à égalité aux points terme des 22 manches de la campagne.

Évoluant dans un environnement bien moins sous pression et dans la lumière que chez Mercedes, le pilote au numéro 77 avait déjà fait part l'an passé da satisfaction d'avoir pris cette orientation dans sa carrière après avoir été remercié par Mercedes fin 2021. À ce sujet, il ajoute : "C'est gratifiant et réjouissant de voir la joie des gens lorsque vous arrivez à marquer quelques points régulièrement. Ce n'est pas quelque chose auquel l'équipe est habituée. C'est vraiment agréable d'en faire partie. Je suis déjà impatient de découvrir la nouvelle voiture, comment elle sera et tout ça. C'est intéressant."

Avec Luke Smith