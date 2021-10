Le succès de Bottas montre son "rôle crucial" dans la course au titre

Même s'il n'est pas mathématiquement éliminé de la course à la couronne mondiale, et est même le mieux placé en dehors du duo de tête pour y prétendre, Valtteri Bottas sait que la mission est quasiment impossible. Avec 88,5 points de retard sur Max Verstappen et 82,5 sur Lewis Hamilton à six Grands Prix de la fin de saison, il faudrait un cataclysme pour qu'il puisse coiffer la couronne.

Mais le Finlandais a évidemment toujours un rôle à jouer dans cette lutte, à la fois chez les constructeurs – où il est à ce jour un bien meilleur pourvoyeur de points pour Mercedes que Sergio Pérez pour Red Bull Racing – et chez les pilotes. En effet, si sa victoire en Turquie est évidemment un soulagement après 22 courses sans succès et une performance personnelle, elle a servi la cause de son équipier en empêchant Verstappen de prétendre à sept ou huit unités de plus.

Ce succès est intervenu deux semaines après un GP de Russie où Bottas avait semblé peu enclin à tout donner face au Néerlandais en course, le pilote au numéro 77 ayant par ailleurs été sauvé d'un naufrage qui l'aurait vu terminer nettement hors des points par l'averse des derniers tours qui lui a permis de signer un inespéré top 5.

Pour Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, c'est clair : la victoire d'Istanbul n'est "peut-être pas la dernière de la saison" pour Bottas et son niveau de performance démontre qu'il sera peut-être un maillon essentiel des éventuels succès finaux de son écurie et de son coéquipier.

"Il a démarré avec une certaine facilité depuis la pole et s'est échappé", a déclaré l'Autrichien. "Il était l'homme le plus rapide sur la piste, le meilleur en termes de gestion des pneus. Il a toujours gardé le contrôle, il a signé le meilleur tour. C'est un 10 sur 10."

"Il peut jouer un rôle crucial dans le championnat des constructeurs, mais aussi pour soutenir Lewis. Car aujourd'hui, seule la performance de Valtteri a empêché Max de marquer huit points de plus."

Malgré le double podium de Red Bull, la victoire combinée à la cinquième place de Hamilton a permis à Mercedes d'inscrire à nouveau plus de points que l'écurie autrichienne, creusant encore un peu plus l'écart au championnat constructeurs. Globalement, la structure allemande semble connaître depuis quelques épreuves un regain de performance, que Christian Horner attribue d'ailleurs à un gain de puissance moteur.

Quoi qu'il en soit, Wolff estime surtout que son équipe connaît désormais mieux la W12 après les changements réglementaires de l'intersaison qui ont rebattu les cartes, mais n'a pas la "conviction absolue" d'avoir la meilleure monoplace : "Je crois que nous avons un très bon package désormais."

"La voiture est compétitive et l'a vraiment été [en Turquie], et s'il n'y avait pas eu de pénalité sur la grille, je pense que nous avions toutes les chances de terminer premier et deuxième, et [d'inscrire] huit points de plus [la différence entre la cinquième et la deuxième place, ndlr]. Je regarde l'avenir avec un optimisme prudent. Austin est un circuit que nous aimons. Et c'est une autre opportunité. Mais je ne me fais pas d'illusion sur le fait que le championnat des pilotes va se jouer jusqu'au bout."