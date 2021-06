Un retour de Brabham en F1 ? "Le budget capé est une très bonne idée"

Pour la première fois de son Histoire en 2021, la Formule 1 a mis en place un plafond budgétaire. Ce dernier, qui comprend une partie des dépenses des écuries liées à la compétition, a d'ores et déjà obligé les structures les plus huppées à réduire la voilure concernant un certain nombre de domaines et s'est fait sentir dans certains cas, notamment chez Mercedes après le crash qui a détruit la W12 de Valtteri Bottas à Imola.

Outre la question du contrôle des dépenses des équipes actuellement présentes dans la discipline, le but avoué de cette limite est de contenir le coût de fonctionnement d'une écurie afin d'inciter d'autres constructeurs à tenter leur chance dans un championnat qui n'a accueilli qu'une seule structure totalement nouvelle (Haas) sur les dix dernières années. En dehors du serpent de mer que peut être l'arrivée de Volkswagen ou d'une marque de son portefeuille, d'aucuns aimeraient revoir de prestigieux noms faire leur retour en F1.

C'est notamment le cas de la marque Brabham. Fondée en 1962 par Jack Brabham et Ron Tauranac, l'équipe britannique a remporté deux titres constructeurs en 1966 et 1967, en même temps qu'elle permettait à "Black Jack" de s'offrir sa troisième couronne et contribuait à sacrer Denny Hulme, avant de connaître une résurgence dans les années 1980 sous l'impulsion de Bernie Ecclestone, glanant deux couronnes pilotes avec Nelson Piquet en 1981 et 1983, puis de disparaître dans les années 1990.

Aujourd'hui, c'est David Brabham, fils de Jack et ancien pilote de F1 et d'Endurance, qui est à la barre des intérêts de la marque. Si pour le moment, c'est surtout dans le GT version Endurance que l'avenir du constructeur semble s'inscrire, avec une annonce faite début 2019 d'un retour possible au Mans dès 2022 avec la BT62, la discipline reine est forcément vue d'un œil attentif. Interrogé dans le cadre du podcast du GP d'Australie, In the Fast Lane, Brabham s'est prononcé ces derniers jours sur ce sujet.

"Est-ce que ce serait super de voir Brabham revenir en Formule 1 ? Absolument... Je pense que le budget capé est une très bonne idée, il ouvre bien plus d'opportunités pour les gens," a lancé le triple vainqueur des 24 Heures du Mans, avant de tempérer les ardeurs. "Ce n'est pas quelque chose qui est sur mon bureau actuellement, c'est sûr, mais on ne sait jamais, un jour [Brabham] pourrait faire son retour en F1."

"Si quelque chose se fait en Formule 1, ça ne pourra pas être n'importe quoi, il faudra que ce soit bien et qu'il y ait les bons soutiens, parce que j'ai été en F1 sans les bons soutiens et je ne veux pas le refaire, donc il faudrait un financement important pour nous faire basculer."

