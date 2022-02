Brawn : Les équipes ne saboteront pas le nouveau règlement

Charger le lecteur audio

En modifiant en profondeur son Règlement Technique pour la saison 2022, la Formule 1 a cherché à créer des voitures capables de se suivre sur la piste tout en perdant le moins d'efficacité aérodynamique possible. Pour mener à bien cet objectif, le nouveau package aéro, très strict, a été développé par une équipe travaillant pour le championnat et dirigée par Ross Brawn et l'aérodynamicien Jason Sommerville.

Si, en théorie, les équipes ont toujours la possibilité de chercher à augmenter les turbulences, et donc de rendre plus difficiles les dépassements, Brawn est convaincu qu'un tel scénario ne se produira pas cette saison. Le directeur sportif de la F1 a néanmoins reconnu qu'un développement prolongé pourrait impacter négativement la capacité à se suivre en piste.

"Je pense que toute perte sur la possibilité de se suivre [en piste] sera une conséquence accidentelle de la recherche de performance", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je ne pense pas que les équipes aient cherché à abîmer délibérément leur sillage pour qu'une voiture ne puisse pas les suivre. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de ressources. Il faut simplement gagner du temps au tour, tout le temps. Donc, selon moi, cela n'arrivera jamais."

"En conséquence de la recherche de performance, il se peut que nous ne soyons pas tout à fait justes au niveau des turbulences. Mais je pense que nous serons quand même très en avance sur [la situation d'avant] car ces voitures étaient épouvantables. Donc, si c'est 5% plus mauvais [que prévu], ce sera toujours bien mieux qu'avec les anciennes voitures. Et puis nous les ferons évoluer."

Pierre Gasly en piste à Barcelone.

Sommerville, qui travaille désormais pour la FIA, a lui aussi admis que les équipes pouvaient jouer sur le niveau de turbulences : "Nous avons souvent émis des suppositions sur cela. Nous avons récemment rencontré l'un des top teams et nous avons demandé comment était l'état des turbulences. Nous avons passé les quatre dernières années à examiner et bien comprendre [les perturbations aéro]."

"Clairement, les équipes ont leurs priorités en matière de performance mais, jusqu'à présent, nous sommes heureux de dire que cela n'a pas impacté le sillage au niveau [de l'ancienne génération de voitures]. Nous savons qu'il y aura un peu de vacarme après le développement. D'après les retours que nous recevons, le développement naturel et les performances obtenues semblent être conformes aux ambitions que nous avions en matière de qualité du sillage."

"Ce que nous ne savons pas encore, c'est à quel point les voitures seront sensibles lorsqu'elles se suivront mais, même ici, je pense que nous sommes toujours alignés sur nos objectifs et sur le travail fait par les équipes."

Le nouveau patron de Sommerville, Nikolas Tombazis, est quant à lui certain que les équipes se sont uniquement concentrées sur la vitesse de leur voiture. "Clairement, les aérodynamiciens travailleront toujours pour avoir une voiture plus performante par rapport à la concurrence", a-t-il lancé. "La manière dont le développement se fait en soufflerie et par ordinateur, et aussi le fait que l'on dispose de beaucoup de temps seul en piste, comme en qualifications, signifient qu'il n'est pas pratique de concevoir une voiture juste pour saboter celle qui la suit."

"Il faut toujours s'assurer que votre voiture est aussi rapide que possible et espérer qu'elle ne se fasse pas approcher par d'autres personnes. Nous ne nous attendons pas à ce que les gens travaillent pour atteindre ces objectifs en étant motivés par la gentillesse uniquement, mais nous pensons que la manière dont le développement se déroule nous permettra de rester dans ces objectifs clés. Il y aura une certaine détérioration mais nous espérons qu'elle ne sera pas énorme."