Brawn est "fier" des efforts de la F1 face au COVID-19

La saison 2020 de Formule 1 a déjà vu neuf de ses 22 Grands Prix être reportés ou annulés, laissant à l'heure d'écrire ces lignes le Grand Prix de France comme potentiel hôte de la première épreuve de l'année, fin juin, même si cela semble bien hypothétique en l'état actuel de la situation sanitaire. La crise sur le plan médical et la crainte d'une saturation des services de santé, pouvant être submergés par la vague épidémique, ont poussé la discipline reine à s'engager sur la voie d'une participation à l'effort de lutte contre la maladie.

C'est ainsi que les forces des structures basées en Grande-Bretagne, ainsi que de la F1 elle-même, ont été réunies pour développer et fabriquer des respirateurs permettant la prise en charge de patients touchés par les formes les plus graves du COVID-19. "Je suis très fier des gens qui sont impliqués dans ce projet", a lancé Ross Brawn au micro de Sky Sports. "De notre côté, Pat Symonds est l'ingénieur principal. Nous n'avons pas une grande capacité d'ingénierie au sein de la F1, mais Pat a dirigé une partie de l'organisation avec deux ou trois autres personnes, et les équipes ont été extraordinaires."

"Mercedes HPP, leur département moteur, a produit un système de respiration séparément, et il semble être très, très utile dans un premier stade d'assistance pour aider à combattre cette maladie dans le cas des patients en détresse [respiratoire]. Je pense qu'il a reçu le feu vert désormais, mais le nouveau design de respirateur, qui devait être approuvé, va être mis en service et la fabrication va commencer."

Une solidarité face à l'adversité que Brawn a connu fin 2008 quand plusieurs motoristes ont proposé d'équiper l'écurie de Brackley afin qu'elle puisse demeurer en Championnat du monde. "La F1 est comme cela, nous passons une grande partie de notre vie à essayer de nous battre les uns les autres de n'importe quelle façon sur la piste. Mais quand nous connaissons ces situations, alors la F1 se rassemble et, par bribes, j'ai parfois vu cela sur les circuits."

"Une équipe a un accident, manque de pièces de rechange, des équipes se mobilisent et lui donnent des pièces afin qu'elle puisse continuer à rouler. J'ai vu cela tellement de fois. Mon exemple, Brawn GP : quand nous étions en difficulté, Mercedes et Ferrari ont proposé de nous donner leur moteur. Nous nous battons comme des chiffonniers en piste, mais en fait il y a une très forte camaraderie. Et je suis extrêmement fier des choses qui ont été faites pour contribuer dans une petite mesure à la résolution de cette crise."

Un sentiment partagé par le PDG de McLaren, Zak Brown : "C'est remarquable", a-t-il déclaré à Sky F1. "Nous avons environ 100 personnes sur le projet, et le nombre de personnes au sein de McLaren qui se sont proposées pour donner de leur temps afin d'aider, tant au niveau local qu'au sein de l'équipe de course, ainsi que les voisins et la famille – des situations comme celle-ci rendent tout le monde plus fort, ils travaillent ensemble, ils créent des liens –, c'est vraiment génial à voir."

