Zak Brown : Stella, "le meilleur compétiteur" pour mener McLaren

Le début de l'ère des monoplaces à effet de sol en 2022 a été compliqué pour McLaren. Après une première saison en retrait puis un début d'année 2023 très poussif, l'écurie britannique a retrouvé la lumière lors du Grand Prix d'Autriche l'année passée grâce à des évolutions apportées sur sa MCL60. Depuis, McLaren a fait son retour aux avant-postes et se montre comme la principale rivale de Red Bull.

Même si l'équipe basée à Woking possède l'un des duos de pilotes les plus performants de la grille, elle a pu revenir sur le devant de la scène également grâce à une nouvelle direction, une réorganisation de sa structure technique et un plan de développement cohérent. De plus, il y a eu l'arrivée d'Andrea Stella en tant que nouveau directeur d'équipe, élément le plus important pour Zak Brown, PDG de McLaren.



"La réponse en un mot serait 'Andrea Stella'", répond celui-ci lorsqu'il lui est demandé quel est le secret du regain de forme de l'écurie. "C'est évidemment un travail d'équipe, mais c'est lui qui a mené et conduit le changement. Andrea est le meilleur compétiteur que j'ai jamais côtoyé. Alors, même si j'en suis à ma huitième saison, et que je suis dans la course depuis toujours, Andrea a fait un travail extraordinaire en concentrant l'équipe, en la guidant."



"Il est évident qu'il ne conçoit pas la voiture, alors je ne voudrais pas ne pas donner le crédit aux mille autres personnes qui l'entourent. Mais son leadership a été le plus grand changement qui nous a permis de passer de la situation dans laquelle nous étions au début de l'année 2023 à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pete Prodromou, Rob Marshall, Neil Houldey, tous ces gars font un travail remarquable, mais sous la direction d'Andrea."

Andrea Stella est arrivé au sein de McLaren en 2015 en tant que responsable des opérations de course. Il a ensuite été promu directeur de la performance en 2018 avant de prendre le contrôle de l'équipe à l'aube de la saison 2023. Cependant, l'ingénieur italien avait déjà reçu une offre pour diriger l'équipe cinq ans auparavant. Une offre qu'il a refusée au profit d'Andrea Seidl, son prédécesseur, à qui il attribue une grande part de responsabilité dans la réussite de McLaren aujourd'hui.

S'adressant au site officiel de la F1 en mai dernier, Zak Brown avait expliqué ce refus en déclarant que Stella ne se sentait pas prêt. Même lors de la prise de ses nouvelles fonctions au début de l'année 2023, l'Italien semblait encore hésitant.

"Il sentait qu'il n'était pas prêt à l'époque, donc nous ne l'avons pas promu", a déclaré Zak Brown. "Il ne voulait pas être promu, mais il a ensuite obtenu un rôle plus important. Même lorsque nous l'avons promu cette fois-ci, lorsque je l'ai appelé, ce n'était pas un oui immédiat. C'était : 'Laisse-moi réfléchir'. Il réfléchit, il est très réfléchi."

"À l'époque, il se demandait : 'Dis-m'en plus, qu'est-ce que tu en penses ? Penses-tu que je serais bon dans ce domaine ?' Il se regarde dans le miroir pour voir : 'Quelles sont, selon toi, mes forces et mes faiblesses ?' Il avait le sentiment qu'il n'était pas prêt en 2018. Je pensais qu'il l'était probablement. Mais il s'est avéré qu'il était prêt maintenant."

Avec Christian Nimmervoll et Frederik Hackbarth