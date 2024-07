Stella juge "Injuste et incorrect" d'oublier le travail de Seidl chez McLaren

Il est vrai qu'actuellement, McLaren fait partie des meilleures équipes du plateau, toutefois cela n'a pas toujours été le cas. Le bon en avant de l'écurie britannique s'est fait la saison dernière lors du Grand Prix d'Autriche. Mais avant cela, McLaren s'était retrouvée en grande difficulté, notamment lors du passage à la nouvelle réglementation en 2022.

L'année dernière, Zak Brown, le PDG de McLaren, avait expliqué que 2022 avait été une année de "stagnation" sous la direction de l'ancien directeur de l'équipe, Andreas Seidl. Le patron américain avait également déclaré que la décision de nommer Andrea Stella à la place de l'ingénieur allemand lorsque l'occasion s'était présentée avait été "facile à prendre".

Début 2019, Andreas Seidl a repris la tête d'une équipe McLaren sixième du championnat des constructeurs. Lors de sa première année en tant que directeur d'équipe, l'écurie a atteint la quatrième place avec 145 points, suivie d'une troisième place avec 202 points en 2020 et d'une quatrième place avec 275 points en 2021, avec notamment une victoire au Grand Prix d'Italie à Monza.

En 2022, la nouvelle réglementation des voitures à effet de sol est entrée en vigueur et la dynamique de McLaren s'est essoufflée. L'équipe a chuté à la cinquième place derrière Alpine, avec seulement 159 points. À ce moment-là, Seidl s'est vu proposé de reprendre la tête de l'équipe Sauber (actuellement Stake F1) et de préparer ainsi l'arrivée d'Audi pour 2026.

Après le départ de l'Allemand, début 2023, McLaren a connu l'une de ses pires entames de saison, marquant seulement 17 points sur les huit premiers week-ends de course. Ce n'est qu'à partir du Grand Prix d'Autriche que McLaren a pu se propulser sur les devants de la grille, rivalisant ainsi actuellement avec les Red Bull.

Max Verstappen et Lando Norris se battent en piste en Autriche. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

L'actuel directeur de McLaren, Andrea Stella ne semble pas partager l'opinion de son patron sur son prédécesseur. Selon lui, Andreas Seidl a joué un énorme rôle dans l'ascension de l'équipe, notamment grâce aux investissements qu'il a mis en place.

"Je voudrais dire que certaines infrastructures, par exemple, qui ont vu le jour en 2023, ont été approuvées quand Andreas était aux commandes", a expliqué Stella à la rédaction allemande de Motorsport.com. "Et beaucoup des bonnes choses dont nous bénéficions aujourd'hui ont été mises en place quand Andreas était responsable. Ce serait donc injuste et incorrect de penser que tout a été débloqué grâce [au départ d'Andreas Seidl]."

Parmi ces investissements, on peut compter l'installation de la nouvelle soufflerie de l'écurie britannique dans son quartier général à Woking. Une infrastructure très importante pour le développement aérodynamique des monoplaces, alors que McLaren devait auparavant louer celle de Toyota en Allemagne.

"L'une des raisons pour lesquelles nous avons rencontré tant de difficultés avec les changements de règles [en 2022] est que nous devions effectuer nos tests soufflerie à Cologne", a ajouté Stella. "Cela signifie qu'il faut développer une configuration à mettre à l'essai mais on ne peut la tester que sept ou dix jours après. Alors que certaines équipes testaient leur configuration en à peine 24 heures."

À son arrivée, Seidl avait déjà convaincu les actionnaires de McLaren d'investir dans une nouvelle soufflerie, de nouvelles installations pour la production de matériaux composites et une nouvelle salle des machines. Pour Stella il s'agissait "d'une première étape pour combler les lacunes accumulées au cours de 15 années d'investissements manqués chez McLaren".

L'Italien minimise néanmoins son impact personnel au sein de l'équipe depuis qu'il en a pris la direction et attribue le succès aux nombreux employés de McLaren : "La raison pour laquelle, il y a 12 mois, nous avons pu livrer une voiture aussi rapide, bien plus rapide qu'avant le Grand Prix d'Autriche, ce sont les personnes qui travaillent chez McLaren. Ce sont les 1000 personnes qui travaillent chez McLaren qui ont pu réaliser cela."

"Ma principale contribution et celle de l'équipe dirigeante a été de réfléchir à la manière de libérer les talents évidents qui étaient déjà présents chez McLaren. L'équipe n'était pas sur une trajectoire ascendante. Nous étions un peu instables. Mais, l'une des raisons qui m'a fait accepter [de prendre le poste de directeur d'équipe] était que, connaissant les personnes [qui travaillaient chez] McLaren, je savais qu'il y avait beaucoup de talent."

"Quand j'ai regardé certains de mes collègues du département aéro, je me suis dis : certains de ces gars sont ceux qui ont permis à McLaren en 2009 d'avoir la meilleure voiture en fin de saison, alors qu'ils partaient de nulle part. Ils ont fait la même chose en 2010 et 2011. J'étais chez Ferrari à l'époque et je me demandais souvent : 'Comment ils font ?' Il est donc clair que le talent était déjà là."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll