Button : Verstappen ne vivra pas une "promenade de santé" en 2023

Alors que Red Bull et Max Verstappen ont aisément remporté le premier Grand Prix de la saison 2023, une partie des observateurs et des fans s'attendent à une nouvelle saison de domination de la part du duo sur la Formule 1, après une campagne 2022 record. Toutefois, pour Jenson Button, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur la base d'une seule course sur un circuit particulier comme Sakhir : l'équilibre des forces pourrait varier au fil de la saison.

"Ça a eu l'air d'être une course relativement facile, surtout pour Max. Mais je dois dire qu'en mettant de côté le vainqueur, c'était une super course. Ça a été trop simple pour Max, oui, c'est sûr. Mais la course en elle-même était super", a lancé celui qui est consultant pour Sky Sports, diffuseur de la F1 outre-Manche.

Le Britannique, Champion du monde 2009 avec Brawn GP et ancien équipier de Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren, a également apprécié de revoir les deux vétérans se livrer bataille en course : "J'ai adoré le spectacle, il y avait tellement d'action. Voir deux Champions du monde s'affronter, Lewis et Fernando, c'était vraiment spécial."

Button insiste sur le caractère inhabituel du circuit de Bahreïn pour estimer qu'il est prématuré de vouloir figer d'ores et déjà la hiérarchie 2023 de la F1 : "Je sais que beaucoup de pilotes ont dit que le championnat serait facile pour Red Bull et Max. Mais comment peut-on dire ça ? Nous n'avons effectué des essais que sur un seul circuit, nous n'avons couru que sur un seul circuit."

"Et nous savons tous que Bahreïn est vraiment unique dans la façon dont les voitures se comportent là-bas. C'est un circuit où l'on freine beaucoup, où l'on a de la traction, où l'on n'est pas vraiment à grande vitesse. On ne peut donc pas dire ça. Je crois que nous en apprendrons un peu plus après l'Arabie saoudite, qui est une piste plus roulante, et aussi lorsque nous aurons des courses en Europe."

"Alors non, ce ne sera pas une promenade de santé pour Red Bull et Max. C'est un excellent début de saison, très différent de celui de l'année dernière. Mais je pense toujours que nous aurons des luttes très, très serrées. Et je ne pense pas que la victoire sera facile pour Red Bull et Max. Mais j'ai adoré la première course. J'ai trouvé qu'elle était pleine d'action et c'est ce que je recherche. Je recherche de belles courses et de belles bagarres. Et deux grands pilotes comme Lewis et Fernando qui s'affrontent, c'est très spécial."

Propos recueillis par Adam Cooper