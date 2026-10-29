Formule 1 GP de Mexico

Cadillac rend hommage à Pérez avant son 300e GP : "Un honneur de l'avoir avec nous"

Le président de General Motors, Mark Reuss, a rendu hommage à Pérez à l'approche de ce cap symbolique, qu'il franchira à domicile.

Ewan Gale

Publié: 29 oct. 2026, 14:25

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Photo de : Bernardo Maldonado

Le président de General Motors, Mark Reuss, a rendu hommage au pilote Cadillac de Formule 1 Sergio Pérez avant son 300e Grand Prix dans la discipline, affirmant que c'était "un honneur" de pouvoir compter sur le Mexicain au sein de l'équipe.

Pérez deviendra le septième pilote de l'histoire de la F1 à atteindre ce cap, après Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen et Michael Schumacher. Il célébrera cet accomplissement devant son public, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico.

Pour l'occasion, Pérez a pris le volant dans les rues de la capitale mexicaine pour une démonstration sur le Paseo de la Reforma. Il doit également rendre visite aux employés de General Motors dans la ville avant de prendre la piste au volant de la MAC-26. Cadillac a par ailleurs annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2029.

Lire aussi :

Interrogé sur ces célébrations lors de l'Autosport Business Exchange, à New York, Reuss a déclaré : "C'est important."

"Ce sera le 300e Grand Prix de Checo. Nous sommes très fiers de l'avoir dans notre équipe. Il nous a énormément apporté en matière de retours techniques et d'expertise grâce à son expérience des circuits. Avec [Valtteri] Bottas, ils nous fournissent tous les deux de précieuses informations sur la voiture et les spécificités des pistes, tout en nous aidant à développer nos modèles et à affiner nos simulations à mesure que nous progressons lors de cette première saison."

"C'est un moment important pour lui, mais aussi pour General Motors. Notre siège mexicain se trouve à Mexico, donc il va rencontrer nos concessionnaires et nos employés. J'ai hâte d'être à ses côtés pour l'occasion, avec tous ses fans.

"C'est une personne formidable. Au-delà de ses qualités de pilote et de son rôle d'ambassadeur de Cadillac, de General Motors et de la Formule 1, c'est tout simplement quelqu'un de bien. C'est un honneur de l'avoir avec nous."

Mark Reuss

Photo de: Bryan Bedder / Getty Images

Pérez et Bottas ont rejoint Cadillac pour ses débuts en F1 cette année, apportant à la marque de General Motors leur expérience de la victoire en Grand Prix alors que le constructeur faisait ses premiers pas au sommet de la compétition monoplace.

Si la saison est loin d'être un long fleuve tranquille, ce qui était prévisible pour une nouvelle équipe bâtie à partir de zéro, Reuss a été impressionné par l'état d'esprit des deux pilotes.

"Ils sont très différents", a-t-il expliqué. "Les pilotes de haut niveau, quelle que soit la discipline, ont toujours des profils très différents. Mais on retrouve chez les champions le même professionnalisme et la même précision, que ce soit en endurance, en Formule 1, en tout-terrain ou en courses de camions. Ils cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes, absolument le meilleur, à chaque course."

"Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, lorsqu'un incident survient ou qu'une erreur est commise, ils savent passer à autre chose. Personne ne peut gagner toutes les courses. Après un mauvais week-end, ils cherchent à perfectionner leur savoir-faire, que ce soit au niveau de la voiture, de leurs propres performances, de leur condition physique ou de tout autre aspect.

"Ils visent la perfection, et ces deux hommes fonctionnent ainsi. Ils comprennent vraiment ce que cela implique et connaissent le processus. Pour être honnête, je suis très heureux qu'ils fassent preuve de patience avec nous. Cela demande une personnalité particulière, et tous les deux ont cette qualité."

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