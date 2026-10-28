Formule 1 GP de Mexico

Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac

Cadillac et Sergio Pérez ont conclu un nouveau contrat pluriannuel à l'approche du Grand Prix de Mexico.

Filip Cleeren

Mis à jour: 28 oct. 2026, 15:13

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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sergio Pérez s'est engagé avec Cadillac en Formule 1 jusqu'à fin 2029 au moins. Le Mexicain a signé un nouveau contrat avec l'écurie américaine.

Pérez a rejoint la nouvelle écurie de F1 pour ses débuts en 2026, après avoir quitté Red Bull et passé la saison précédente sans volant.

Malgré une première saison en dents de scie avec l'écurie américaine, le pilote de 36 ans a retrouvé son meilleur niveau cette saison, se montrant supérieur à son coéquipier, l'autre vétéran Valtteri Bottas.

Désireux de jouer un rôle actif dans le développement de Cadillac depuis ses débuts, Pérez a noué une relation solide avec Dan Towriss, directeur général de l'équipe, et Mark Reuss, dirigeant de General Motors. Convaincu par les perspectives d'avenir du projet, il a accepté de prolonger son engagement pour au moins trois saisons supplémentaires.

"Rejoindre l'équipe Cadillac de Formule 1 dès ses débuts était un projet auquel je croyais vraiment, et prolonger mon engagement me semble être la suite naturelle de cette aventure", a déclaré Pérez.

"Construire une équipe de Formule 1 à partir de zéro demande du temps, un travail acharné et de la patience, mais les progrès que nous réalisons ensemble sont extrêmement gratifiants. Il nous reste encore beaucoup de travail et je suis pleinement engagé pour les trois prochaines années."

"Je tiens à remercier Dan, Mark et tous ceux de TWG Motorsports et de General Motors de me donner l'occasion de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble. Merci également à chaque membre de cette équipe spéciale, sur les circuits, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ainsi qu'à nos fans, pour leur soutien et leur confiance. Je ne vous décevrai pas. Continuons à aller de l'avant."

Mark Reuss (General Motors)

Photo de: Bryan Bedder / Getty Images

Towriss a ajouté : "Construire une équipe compétitive en F1 est un projet de longue haleine, et conserver le talent et le leadership de Checo nous apporte la continuité et l'engagement dont nous avons besoin pour nous appuyer sur les bases solides établies lors de notre première année."

"Ensemble, nous nous concentrons sur la prochaine étape de notre parcours, avec l'objectif de faire progresser l'équipe et de remonter dans la hiérarchie."

Cette prolongation intervient alors que Pérez s'apprête à disputer son 300e Grand Prix de Formule 1 ce week-end, à l'occasion de son épreuve à domicile, à Mexico.

Pour marquer l'événement, Pérez, vainqueur de six Grands Prix avec Racing Point et Red Bull, participera à une démonstration dans les rues de la capitale mexicaine.

L'identité du coéquipier de Pérez pour 2026 est plus incertaine. Bottas aurait signé un contrat pluriannuel avec l'écurie, mais une saison décevante a poussé Cadillac à reconsidérer ses options.

Alors que l'équipe est encore en pleine phase de construction et que les difficultés de Bottas sont en partie à mettre sur le compte d'une monoplace irrégulière et d'une qualité de fabrication inégale chez Cadillac, le Finlandais a encore toutes ses chances de conserver son baquet pour une saison supplémentaire.

L'écurie a toutefois beaucoup investi pour préparer son pilote d'essais américain, Colton Herta, à des débuts en F1. Par ailleurs, alors qu'il s'agit du dernier baquet encore disponible sur le marché pour 2027, les candidats ne manquent pas en dehors de la sphère Cadillac pour prendre la place de Bottas.

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