Formule 1

Valtteri Bottas dément être menacé chez Cadillac pour 2027

Alors que Marcin Budkowski refuse de confirmer le maintien de ses pilotes pour la saison prochaine, Valtteri Bottas assure qu'il a un contrat.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publié: 27 oct. 2026, 17:45

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas assure que Cadillac est satisfait de son travail et que son contrat pour 2027 est "tout à fait en ordre", alors que de récentes rumeurs ont alimenté les spéculations sur son avenir en Formule 1.

Le manque de rythme de Bottas, en qualifications comme en course, a récemment suscité des interrogations sur le marché des pilotes. Esteban Ocon, qui a perdu sa place chez Haas au profit de Rafael Câmara, leader du championnat de Formule 2, a ainsi été cité dans les médias comme un candidat potentiel pour remplacer le Finlandais. Le pilote d'essais de Cadillac, Colton Herta, malgré une saison difficile en F2, ainsi que le réserviste de Red Bull, Yuki Tsunoda, ont également été évoqués.

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Dans ce contexte, Marcin Budkowski, directeur de Cadillac depuis deux mois et demi, a été interrogé vendredi, lors de la conférence de presse du Grand Prix des États-Unis, sur la possibilité qu'Ocon puisse prétendre à un rôle de réserviste. Sa réponse est restée évasive.

"Écoutez, en tant que directeur d'équipe, et je suis sûr que c'est pareil pour mes confrères, on reçoit des appels et des messages de tous les pilotes et managers de pilotes présents sur le marché", a déclaré Budkowski. "Un certain nombre de pilotes et de managers m'ont donc contacté. Je ne vais pas dire qui l'a fait ou non, mais pratiquement tous ceux qui sont sur le marché ont pris contact, comme on peut s'y attendre."

"Mais oui, je pense que c'est le dernier endroit où je communiquerais quoi que ce soit sur notre line-up de pilotes, comme vous pouvez l'imaginer. Mon service marketing et communication me tuerait si je faisais ça."

Invité à préciser si Bottas et Sergio Pérez disposaient bien de contrats valables pour 2027, le Polonais a ajouté, de manière tout aussi énigmatique : "Encore une fois, c'est le dernier endroit où je commenterais les contrats des pilotes. Et, de manière générale, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se fasse dans la presse. Cela fera l'objet de communiqués officiels de l'équipe lorsque le moment sera venu."

Valtteri Bottas (Cadillac)

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Les deux pilotes ayant signé des contrats pluriannuels lors de leur arrivée chez Cadillac pour 2026, les éventuelles conditions à remplir pour déclencher leur prolongation en 2027 restent floues.

Ocon serait davantage susceptible de rejoindre Aston Martin en tant que pilote de réserve que de s'engager avec Cadillac. Mais le baquet de Bottas est-il pour autant assuré ?

Interrogé sur les garanties que l'équipe lui aurait données pour 2027, le Finlandais, qui compte 264 départs en Grand Prix, a répondu : "Oui, enfin, lorsque j'ai signé l'année dernière, je connaissais les conditions. Donc, tout est en ordre."

Relancé par Motorsport.com sur les déclarations prudentes de Budkowski et sur une éventuelle surprise face à ses réponses évasives, Bottas a expliqué qu'il n'était pas au courant de ces propos et qu'ils ne le préoccupaient pas.

Enfin, questionné sur la possibilité de ne pas piloter pour Cadillac en 2027 malgré un contrat théoriquement valable pour la saison, Bottas a pris le temps de réfléchir.

"Nous sommes en Formule 1. Si les vaches pouvaient voler, vous voyez… Tout peut toujours arriver dans ce sport. Mais pour l'instant, ils semblent satisfaits de ce que je leur apporte. Je pense que c'est tout ce qui compte."

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