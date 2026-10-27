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Colton Herta entre émotion et incertitude sur son avenir en F1 avec Cadillac

Après une saison 2026 difficile en F2, Colton Herta a savouré cette boucle bouclée en pilotant la F1 de Cadillac sur le circuit où il avait décroché sa première victoire en IndyCar, à Austin.

Filip Cleeren

Publié: 27 oct. 2026, 07:00

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Photo de : Kym Illman / Getty Images

Le 24 mars 2019, Colton Herta est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'IndyCar sur le Circuit des Amériques. À 18 ans et 359 jours, il avait offert la victoire à la petite équipe Harding Steinbrenner Racing.

Ce succès a marqué le début d'une carrière réussie en IndyCar avec Andretti, même s'il n'est jamais parvenu à décrocher un titre ni à remporter les 500 Miles d'Indianapolis.

Mais lorsqu'une occasion de dernière minute de poursuivre son rêve de F1 s'est présentée, Herta a mis de côté une carrière confortable en IndyCar pour se lancer dans l'inconnu avec Cadillac. Il a ainsi enchaîné les séances d'essais libres et les tests privés, tout en disputant une saison bien moins réjouissante en Formule 2, afin d'acquérir suffisamment d'expérience en Europe et de points de Super Licence.

Cette dernière partie du programme ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Herta végète à la 19e place du championnat, avec seulement 26 points à son actif. Sa dernière arrivée dans les points avec Hitech remonte à la manche belge, avant la trêve estivale.

La saison, qui devrait toujours se conclure par des manches au Qatar et à Abu Dhabi, sous réserve de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, a laissé l'Américain avec "quelques questions de plus que de réponses".

"Je suis simplement déçu de la façon dont cette année s'est déroulée. Ça n'a pas été bon du tout", a déclaré Herta.

Colton Herta (Hitech)

Photo de: Getty Images

Cette situation a poussé Herta et Cadillac à chercher quelques points de Super Licence supplémentaires grâce à des séances d'EL1. La dernière en date s'est déroulée à Austin et lui a offert, par un heureux concours de circonstances, l'occasion de boucler la boucle en pilotant une F1 sur le circuit de sa première victoire marquante en IndyCar.

Il n'est pas exagéré de dire que cette séance du vendredi a constitué le point fort de sa saison. Laissant de côté, le temps de quelques heures, ses frustrations en F2 et ses interrogations sur son avenir, Herta a pleinement savouré cette occasion.

"C'était très agréable", a-t-il déclaré à la presse, dont Motorsport.com. "C'était très spécial de pouvoir le faire ici, chez moi, devant mon public, avec Cadillac. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ici, sept ans depuis la dernière venue de l'IndyCar, mais le circuit n'a pas beaucoup changé et c'était agréable de voir les progrès réalisés."

Revenant sur son succès de 2019, il a expliqué : "C'est ici que tout a commencé, en quelque sorte. C'était mon troisième départ en IndyCar et je m'étais élancé depuis la troisième place. J'ai pris l'avantage sur certains pilotes grâce à un undercut et j'ai aussi eu un peu de chance avec les neutralisations. Puis, je me suis retrouvé en tête au moment du restart, à une dizaine de tours de l'arrivée, et j'ai conservé la première place jusqu'au bout. C'était une période formidable. C'était une petite équipe capable de grandes choses, Harding Steinbrenner, et nous avons remporté deux victoires."

Si le Circuit des Amériques n'a pas beaucoup évolué au fil des années, la Cadillac pilotée par Herta vendredi n'avait pas grand-chose à voir avec la vieillissante DW12. Interrogé sur le temps nécessaire pour adapter ses repères, Herta a répondu : "En IndyCar, nous utilisons aussi des repères en pieds pour les freinages, donc c'est un peu différent sur cet aspect, et les vitesses auxquelles on arrive sont assez différentes."

"Mais, dans l'ensemble, les trajectoires sont très similaires. La façon d'aborder le circuit et d'attaquer est très proche, même si la voiture se comporte différemment. Je pense que, du point de vue du pilotage, du moins dans les portions lentes, c'est assez proche de ce qu'il faut faire et de la manière dont il faut exploiter la voiture au maximum. Il y a des similitudes qui facilitent l'apprentissage."

Colton Herta à Austin en 2019.

Photo de: Getty Images

Herta a en quelque sorte servi de pilote d'essais en bouclant 21 tours au volant de la MAC-26. Il a signé le 21e temps, à 3,9 secondes de la référence, tout en étant chargé de mener des tests aérodynamiques destinés à aider l'équipe à définir son orientation technique pour 2027.

"Je fais ce qu'on me demande", a-t-il expliqué. "Nous avons effectué des essais aérodynamiques qui ont pris la moitié de la séance, puis j'ai fait un relais court et un relais long."

"Quand on est dans la voiture, on a toujours l'impression que tout va beaucoup trop vite et que tout se termine trop tôt, mais tout s'est déroulé comme prévu. Tous nos créneaux et nos horaires ont été respectés, nous avons pu effectuer le programme prévu comme nous le souhaitions, donc j'étais satisfait."

Cette séance a permis à Herta de se rapprocher du seuil nécessaire pour obtenir sa Super Licence FIA. À 26 ans, l'Américain se lasse de cette quête interminable du précieux sésame indispensable pour débuter en F1. La question se posait déjà en 2022, lorsque AlphaTauri avait manifesté son intérêt pour lui offrir un baquet. Il espère désormais qu'une séance d'essais libres supplémentaire d'ici la fin de l'année lui permettra enfin d'atteindre le seuil des 40 points.

"Sincèrement, je ne sais pas exactement où j'en suis, mais je le pense. Cela fait tellement d'années que j'y pense et que je m'inquiète à ce sujet que je laisse désormais d'autres personnes s'en occuper pour moi."

Les difficultés de Herta en F2 ne devraient finalement pas constituer le facteur déterminant de son avenir en F1. Et alors que le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, n'a guère dissipé les doutes concernant la place de Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez en 2027, Herta reste déterminé à mener son projet F1 jusqu'au bout.

"Mon objectif reste de rejoindre la Formule 1 dès que possible avec Cadillac, GM et TWG. C'est là que je veux être. Je me concentre sur le fait d'y arriver le plus rapidement possible", a-t-il insisté, sans exclure pour autant un retour en F2 si Cadillac décidait de conserver Bottas une année supplémentaire ou de miser sur une option inattendue.

Valtteri Bottas et Sergio Pérez

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Passer une année sur la touche, uniquement dans un rôle de pilote de réserve, ne l'attire pas particulièrement.

"À 100%, je veux avoir un programme qui me permette de monter dans une voiture de course au moins quelques fois par an", a-t-il affirmé.

"Je suis à un moment très important de ma carrière, où je commence à entrer dans mes meilleures années. Nous savons tous qu'on ne peut pas courir professionnellement éternellement, même si Fernando Alonso est en train de démontrer le contraire."

"Ces années sont cruciales pour moi et je ne veux pas passer une année sans rien faire. Je veux donc courir dans un championnat, que ce soit dans le cadre d'un programme à temps partiel, à temps plein ou sous une autre forme. Je veux participer à un projet intéressant, avec des courses quelque part dans le monde. J'espère pouvoir définir mon programme prochainement."

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