Formule 1 GP des États-Unis

Le patron de Cadillac sème le doute en esquivant une question sur ses pilotes

L'avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac continue de susciter des interrogations, alors que l'écurie cherche à faire une place à un pilote américain.

Stuart Codling

Publié: 24 oct. 2026, 14:13

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Le week-end du Grand Prix des États-Unis met naturellement en lumière les deux écuries de Formule 1 détenues par des propriétaires américains. Cadillac a ainsi dû répondre à quelques questions embarrassantes, alors que les spéculations vont bon train concernant son line-up pour 2027 et les saisons suivantes.

Sergio Pérez et Valtteri Bottas disposent tous deux de contrats pluriannuels. Ceux-ci reposeraient sur un mécanisme dit 1+1, dans lequel la deuxième année est optionnelle, sous réserve que l'une ou l'autre des parties remplisse certaines conditions. L'écart de performance entre les deux pilotes est tel que la situation de Bottas fait l'objet de rumeurs dans le paddock depuis plusieurs mois.

Nommé récemment à la tête de l'écurie, Marcin Budkowski a déjà dû éteindre plusieurs incendies sur ce sujet, tout comme son prédécesseur Graeme Lowdon. Mais un échange assez singulier lors de la conférence de presse de la FIA des directeurs d'équipe, vendredi à Austin, a laissé entendre que les plans de Cadillac étaient peut-être moins arrêtés qu'annoncé jusqu'ici.

Tout est parti d'une question plutôt anodine posée par l'un des diffuseurs, au sujet du prochain 300e départ de Pérez en Grand Prix : "À quel point est-il difficile d'évaluer un pilote qui se bat en fond de grille, alors même qu'il donne l'impression de réaliser une meilleure saison que son coéquipier ? Et rapidement, concernant les pilotes, seriez-vous intéressé par une discussion avec Esteban [Ocon] en vue, éventuellement, d'un rôle de pilote de réserve ?"

En tentant de fournir une réponse suffisamment neutre pour ne rien dévoiler, Budkowski a commencé à s'embrouiller.

"Écoutez, pour un pilote comme Checo, qui, comme vous l'avez dit, possède une immense expérience et a disputé un grand nombre de courses, je peux vous dire qu'il ne se comporte pas et ne pilote pas comme quelqu'un qui serait proche de la retraite", a-t-il déclaré.

"Il attaque très fort au volant. Il nous pousse aussi énormément en coulisses, dans les salles de débriefing et en dehors. Il m'envoie régulièrement des messages, ainsi qu'à d'autres membres de l'équipe, pour nous inciter à progresser. Il a faim, il est motivé, et c'est vraiment agréable à voir. Il le fait à sa manière."

Valtteri Bottas sera-t-il encore là en 2027 ?

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Nous avons deux pilotes : l'un est plus sanguin et l'autre probablement plus froid, si l'on peut dire. Tous deux poussent l'équipe à leur façon, mais Checo nous met effectivement une forte pression. Il suffit de regarder son langage corporel sur la grille : lorsqu'il enfile son casque et monte dans la voiture, il se prépare à se battre. Il y a beaucoup de feu et de motivation chez lui. C'est vraiment impressionnant chez un pilote qui possède une telle expérience."

"Parallèlement, nous bénéficions de ses retours et de ses contributions en tant que pilote expérimenté. C'est donc une très bonne combinaison."

"Et pardon, la deuxième question concernait Esteban Ocon ? Écoutez, en tant que directeur d'équipe, et je suis certain que mes confrères sont dans la même situation, on reçoit des appels et des sollicitations de tous les pilotes et managers qui sont sur le marché. Plusieurs pilotes et managers m'ont donc contacté."

"Je ne vais pas dire qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait, mais pratiquement tous ceux qui sont disponibles ont pris contact, comme on pouvait s'y attendre. Cela dit, je pense que c'est le dernier endroit où je communiquerais quoi que ce soit sur notre line-up, comme vous pouvez l'imaginer."

Si William Shakespeare avait assisté à la scène, il aurait sans doute pris sa plume pour noter que l'homme qui proteste le plus en fait souvent trop. Heureusement pour le directeur de Cadillac, peut-être, Adrian Newey se trouvait dans la salle et a naturellement attiré l'essentiel des questions suivantes.

Selon les informations de Motorsport.com, une arrivée d'Ocon chez Cadillac est très improbable. Le Français et Pérez ne faisaient pas bon ménage lorsqu'ils partageaient le même garage. Ocon devrait plutôt devenir le troisième pilote d'Aston Martin.

Que Cadillac conserve ou non Bottas pour 2027, les propriétaires de l'écurie souhaitent installer un pilote américain dans un baquet titulaire dès que possible. Le remplacement surprise de Lowdon cet été donne une indication des attentes de General Motors et de TWG Motorsports, qui semblent vouloir aller plus vite que ne le permettent les progrès actuels de l'équipe.

Cadillac a fait rouler Colton Herta lors des EL1 sur le Circuit des Amériques, mais l'Américain ne constitue pas un candidat évident à un baquet de titulaire à court terme. Il lui manque en effet un point pour satisfaire aux critères d'obtention de la Super Licence, à la suite d'une modification des règles d'attribution par la FIA. S'il participe à une autre séance cette année et y effectue un roulage significatif, il pourra remplir les conditions requises. Toutefois, sa saison de Formule 2, trop irrégulière, ne constitue pas un dossier particulièrement convaincant.

"Avoir un pilote américain dans une équipe américaine, c'est évidemment une très belle histoire", a expliqué Budkowski à Sky Sports ce week-end. "Il faut que ce soit le bon moment et le bon pilote. Mais nous travaillons dans ce sens, notamment avec Colton."

"Il y a aussi des talents américains très prometteurs qui gravissent les échelons. Nous avons vu Ugo Ugochukwu remporter le championnat de Formule 3. Sebastian Wheldon va rejoindre la F3 l'année prochaine. Il y a donc beaucoup de potentiel ici, et nous allons évidemment nous pencher sur la question."

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