Formule 1

Cadillac dévoile la date d'ouverture de son usine moteur en F1

L'usine de moteurs située à Charlotte doit ouvrir ses portes avant Noël.

Benjamin Vinel

Publié: 22 oct. 2026, 16:24

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Photo de : Cadillac Communications

Cadillac a annoncé que son usine de moteurs de Formule 1 ouvrirait le 18 décembre prochain.

En avril 2025, General Motors avait obtenu l'approbation de la FIA pour devenir motoriste en Formule 1 à partir de la saison 2029. Cette décision a entraîné la construction de nouvelles installations dédiées aux moteurs de F1 sur le site du constructeur à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Nous allons inaugurer toute notre usine de moteurs, si l'on peut dire, à Charlotte, en Caroline du Nord, le 18 décembre", a annoncé Mark Reuss, président de General Motors, lors d'une conférence organisée dans le cadre de l'Autosport Business Exchange, à New York. "Les choses avancent donc très bien."

General Motors dispose désormais de quelques années supplémentaires pour concevoir sa propre unité de puissance, mais le calendrier pourrait ne pas être idéal.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, s'est engagé à faire revenir la Formule 1 aux moteurs V8 d'ici 2031, potentiellement alimentés par des carburants durables et associés à une part plus réduite d'énergie électrique. Dans ce scénario, l'unité de puissance de GM ne bénéficierait que de deux saisons en piste au maximum, voire d'une seule si ce changement était avancé à 2030.

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En attendant, Cadillac utilise des moteurs Ferrari en tant qu'équipe cliente, et sa première saison est jusqu'ici difficile. L'écurie est la seule à n'avoir inscrit aucun point en 2026, tandis que la MAC-26 a signé le moins bon temps des qualifications lors des quatre derniers Grands Prix.

"Vous savez, nous ne sommes pas là pour terminer derniers. Nous devons donc aller au bout de notre projet et construire cette équipe, ce moteur et cette voiture, comme nous l'avons fait en GTP", a expliqué Reuss.

"Cela prend un peu plus de temps ici, parce que nous évoluons dans un environnement où nous n'avons jamais couru. Il faut réunir les bonnes personnes, les bons ingénieurs et les bons pilotes, et nous devons vraiment mettre ce processus en marche. La progression est exponentielle, pas linéaire."

Dans ce contexte, les vétérans Sergio Pérez et Valtteri Bottas apportent une expérience précieuse, mais ils enregistrent également les pires résultats de leur carrière.

"On ne peut pas gagner toutes les courses : personne ne le peut. Alors, quand cela arrive, lorsqu'ils passent une mauvaise journée ou commettent des erreurs, ils tournent la page et perfectionnent leur art, que ce soit au niveau de la voiture, d'eux-mêmes, de leur condition physique ou de tout autre aspect. Ils travaillent pour atteindre la perfection", a poursuivi Reuss.

"Ces deux gentlemen font exactement cela lorsqu'ils courent pour nous. Ils comprennent vraiment ce que cela implique et connaissent le processus. Sincèrement, je suis très, très heureux qu'ils fassent preuve de patience avec nous. Cela demande d'être quelqu'un de spécial."

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