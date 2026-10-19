Formule 1

Pourquoi Alonso pense que les moteurs V8 et V10 "ne sont plus adaptés au monde actuel"

Fernando Alonso garde un souvenir nostalgique des moteurs V10 et V8 de la Formule 1, mais s'interroge sur leur place dans le monde actuel, alors que la FIA travaille à un retour des huit cylindres en 2030 ou 2031.

Pol Hermoso

Publié: 19 oct. 2026, 09:18

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

S'il y a bien un pilote sur la grille actuelle de Formule 1 qui peut témoigner de l'évolution des moteurs, c'est Fernando Alonso. L'Espagnol a connu pratiquement toutes les grandes époques modernes de la discipline, des V10 assourdissants aux V8, jusqu'aux actuels V6 hybrides.

Et si de nombreux fans seraient prêts à tout pour retrouver le bruit de ces moteurs qui faisait trembler les tribunes, le double champion du monde affiche un avis bien moins nostalgique qu'on pourrait le croire : ces motorisations n'ont peut-être plus leur place en F1 aujourd'hui.

Lire aussi :

Le débat n'est pas nouveau, mais les débuts compliqués du règlement 2026 lui ont donné un nouvel élan. La place accrue de l'énergie électrique, les difficultés liées à la gestion des batteries et les critiques des pilotes ont relancé une question qui semblait pourtant appartenir au passé : la Formule 1 s'est-elle trop éloignée des moteurs traditionnels ?

Alonso, qui a remporté ses deux titres mondiaux avec Renault à l'époque des V10 puis lors de la transition vers les V8, ne cache pas que ces monoplaces avaient quelque chose de spécial. Mais lors de la conférence de presse du Grand Prix de Singapour, interrogé sur la génération de moteurs qu'il préférait, il a rappelé qu'il y avait une différence entre regarder le passé avec nostalgie et vouloir simplement le faire revivre.

"Je pense que le monde a changé. C'étaient évidemment des voitures amusantes à piloter, très légères et très bruyantes, mais cette technologie n'est peut-être plus adaptée au monde actuel", a expliqué l'Espagnol.

Pour illustrer à quel point la discipline a évolué, Alonso a évoqué une pratique qui semble aujourd'hui appartenir à une autre époque : "Quand j'ai commencé, nous changions de moteur. Nous en avions un pour le samedi, pour les 12 tours de qualifications, puis un autre pour le dimanche. Serait-il possible de faire cela dans le monde actuel ? Probablement pas".

Une comparaison qui résume parfaitement la transformation de la Formule 1. Ce qui faisait alors partie de la recherche de la performance maximale se heurterait aujourd'hui aux exigences d'une discipline qui doit également maîtriser ses coûts, améliorer son efficacité et respecter ses engagements en matière de durabilité.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Les propos d'Alonso interviennent à un moment particulier : la FIA travaille elle-même à un retour des moteurs V8 en 2030 ou 2031. Son président, Mohammed Ben Sulayem, a exprimé sa volonté d'abandonner les actuels V6 au profit d'une architecture à huit cylindres, turbocompressée, fonctionnant avec des carburants durables et reposant beaucoup moins sur l'énergie électrique.

L'objectif serait de retrouver une partie du spectacle d'antan, sans pour autant revenir exactement aux technologies du passé.

Alonso plaide pour un meilleur équilibre entre thermique et électrique

Dans le même temps, les moteurs de 2026, qui associent un V6 turbo thermique à une contribution électrique proche de 50%, ont placé la gestion de l'énergie au cœur du pilotage, parfois même au détriment de la recherche de la vitesse pure.

C'est sur ce point qu'Alonso estime que le débat doit se concentrer. Plutôt que de renoncer totalement à l'électrification, l'Espagnol plaide pour trouver un équilibre qui redonne davantage de place au moteur thermique.

"Je pense que nous devons accepter la situation et nous adapter au monde actuel. Les systèmes hybrides sont peut-être la voie à suivre. Nous devons simplement trouver la bonne proportion entre la partie thermique et la partie électrique, et déterminer dans quelle mesure nous devons nous appuyer sur cette dernière", a-t-il expliqué.

Une position qui vient d'un pilote parmi les derniers représentants de cette Formule 1 que beaucoup regrettent. Alonso ne renie pas les moteurs qui l'ont conduit au titre, mais il ne semble pas non plus confondre nostalgie et solution aux problèmes actuels.

Car si le retour des V8 pourrait constituer la prochaine grande évolution de la Formule 1, retrouver les sensations procurées par les monoplaces de l'époque est une tout autre affaire.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Le programme du Grand Prix des États-Unis F1 2026 : dates, horaires et infos

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Fernando Alonso





Hadjar change encore de moteur et va devoir partir des stands à Singapour



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



7 j



Hadjar change encore de moteur et va devoir partir des stands à Singapour





Fernando Alonso participera au Dakar avec Aston Martin



Dakar



Dakar 11 j



Fernando Alonso participera au Dakar avec Aston Martin





Aston Martin surprend à Sepang : "On était même plus rapides que les Ferrari"



Formule 1



Formule 1



GP de Bahreïn



13 j



Aston Martin surprend à Sepang : "On était même plus rapides que les Ferrari"

Plus de

Aston Martin





"L'histoire se répète" : les débuts difficiles de Newey chez Aston Martin n'étonnent pas Horner



Formule 1



Formule 1 2 j



"L'histoire se répète" : les débuts difficiles de Newey chez Aston Martin n'étonnent pas Horner





Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



8 j



Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires





Honda a discrètement introduit une deuxième évolution moteur à Madrid



Formule 1



Formule 1



GP de Bahreïn



18 j



Honda a discrètement introduit une deuxième évolution moteur à Madrid

Dernières actus





Pourquoi Alonso pense que les moteurs V8 et V10 "ne sont plus adaptés au monde actuel"



Formule 1



F1 Formule 1 6 min



Pourquoi Alonso pense que les moteurs V8 et V10 "ne sont plus adaptés au monde actuel"





Maserati termine en beauté à Portimão, avec des titres pour Härtling/Thilenius et Gialdini/Njor



Sponsorisé



Sponsorisé



Portimão



38 min



Maserati termine en beauté à Portimão, avec des titres pour Härtling/Thilenius et Gialdini/Njor





Zarco redoute Phillip Island mais garde l'espoir : "Si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



1 h



Zarco redoute Phillip Island mais garde l'espoir : "Si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"





Le programme du Grand Prix des États-Unis F1 2026 : dates, horaires et infos



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



2 h



Le programme du Grand Prix des États-Unis F1 2026 : dates, horaires et infos

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire