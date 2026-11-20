Formule 1

Cadillac repousse le moteur GM d'un an et attendra le V8

Cadillac restera une écurie cliente de Ferrari une année supplémentaire : General Motors a repoussé l'introduction de sa propre unité de puissance en F1 jusqu'à l'arrivée du V8 en 2030.

Ronald Vording

Publié: 20 nov. 2026, 04:07

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Le plan initial de Cadillac était de produire son propre moteur General Motors dès 2029. Cette échéance reposait toutefois sur l'hypothèse que le cycle réglementaire actuel irait jusqu'à son terme et que la prochaine génération d'unités de puissance ne serait introduite qu'en 2031.

Sauf que la situation a depuis évolué. À l'approche du Grand Prix de Las Vegas, les équipes et les motoristes sont parvenus à un accord de principe pour avancer le retour des moteurs V8, comme l'a également confirmé publiquement Zak Brown, le PDG de McLaren, lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe.

Les signatures n'ont pas encore été apposées sur le papier, comme l'a précisé le directeur d'Alpine, Flavio Briatore, mais un accord a été trouvé autour d'un V8 turbo de 2,1 litres, avec une proportion réduite de la puissance électrique, à partir de 2030.

Cette évolution a des conséquences sur les plans de General Motors. Si le constructeur américain maintenait son intention de faire de Cadillac une équipe d'usine dès 2029, GM devrait développer une unité de puissance répondant à la réglementation actuelle pour une seule saison. Une entreprise coûteuse.

Interrogé par Motorsport.com à Las Vegas sur la pertinence de rester une équipe cliente une année supplémentaire, Dan Towriss l'a confirmé : "Oui, nous resterons clients de Ferrari jusqu'en 2029 et nous introduirons l'unité de puissance Cadillac en 2030, avec le V8."

Towriss considère l'arrivée du V8 comme une évolution positive pour la discipline, à laquelle Cadillac apporte son soutien.

"Oui, nous sommes heureux de voir le championnat parvenir à un consensus, sous la direction de la FIA, pour définir cette orientation vers un V8 en 2030. Nous en sommes très satisfaits", a-t-il déclaré.

Dan Towriss et Marcin Budkowski.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il a également ajouté que Cadillac et General Motors s'apprêtaient à franchir une nouvelle étape. Dans moins d'un mois, leur centre dédié au développement moteur ouvrira ses portes à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Notre nouveau centre dédié aux unités de puissance ouvrira le 18 décembre. En tant que nouveau constructeur qui arrive dans la discipline, disposer de cette orientation est évidemment très utile. Nous sommes enthousiastes quant à cette direction prise, et nos équipes travaillent d'arrache-pied pour s'y préparer."

En plus de devoir séduire davantage les fans, le V8 est également censé être plus simple et moins coûteux, ce qui constitue aussi une bonne nouvelle pour un nouvel arrivant.

Lorsque le site entrera en activité, Cadillac travaillera dans un premier temps encore sur les architectures V6 et V8, même si le développement complet de la génération actuelle d'unités de puissance ne sera plus nécessaire en vue de 2029.

"Pendant un certain temps, nous travaillerons sur les deux", a expliqué Towriss. "Nous disposons déjà d'une base V6 sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et nous travaillons ensuite sur le V8. Plusieurs projets sont actuellement en cours, donc nous avons déjà de solides fondations pour ce que nous cherchons à construire et pour la direction que nous prenons."

Cela devrait permettre l'introduction de la première unité de puissance développée en interne par Cadillac en 2030, faisant officiellement du nouvel arrivant américain une équipe d'usine. Cette ambition à long terme avait également joué un rôle important dans l'obtention du son feu vert pour rejoindre la F1, les autres équipes considérant qu'elle constituait la principale valeur ajoutée de son arrivée pour l'ensemble du championnat.

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