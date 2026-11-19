Analyse

Formule 1

Ce que la prolongation de Valtteri Bottas dit de l'avenir de Cadillac en F1

Conserver Valtteri Bottas pour 2027 témoigne d'une prise de conscience : chez Cadillac la voiture reste un problème et son développement doit être prioritaire, plutôt que de chercher des gains faciles en matière d'image.

Stuart Codling

Publié: 19 nov. 2026, 17:00

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La saga contractuelle la plus longue de la saison de Formule 1 vient de prendre fin. Elle n'avait certes rien d'un feuilleton passionnante, puisqu'elle concernait une équipe qui peine à quitter le fond de la grille.

Pourtant, la solution de facilité pour les responsables de Cadillac F1 aurait été de sacrifier Valtteri Bottas après une saison durant laquelle il a été devancé en qualifications par son coéquipier Sergio Pérez (11-9), et terminé derrière le Mexicain lors de cinq des six courses où ils ont tous les deux franchi la ligne d'arrivée. Le fait de perdre jusqu'à deux secondes au tour sur Pérez en Azerbaïdjan et à Singapour a particulièrement terni son image.

Si Bottas est apprécié et respecté au sein de l'équipe, le délai nécessaire pour prendre une décision concernant l'activation de la clause de prolongation de son contrat, qui aurait été assortie d'une option d'un an supplémentaire, est particulièrement révélateur.

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On sait depuis l'été qu'il existe un écart important entre l'évaluation des progrès de l'équipe par ses propres dirigeants et celle de ses propriétaires. Comme la majorité des acteurs du paddock, l'ancien directeur d'équipe Graeme Lowdon estimait qu'aligner deux voitures opérationnelles dès le Grand prix d'ouverture constituait un exploit remarquable, compte tenu des délais extrêmement serrés nécessaires pour monter le projet.

Mais les voitures n'ont pas toujours été opérationnelles et n'ont certainement pas donné l'impression de pouvoir régulièrement sortir de la Q1. TWG Motorsports, propriétaire de l'équipe, et son partenaire General Motors, attendaient clairement beaucoup plus. C'est ce qui explique le grand ménage effectué cet été, avec le départ de Lowdon au profit de Marcin Budkowski, ancien aérodynamicien qui a ensuite occupé des fonctions de direction et des postes techniques chez Alpine et à la FIA.

Même si quelques abandons isolés ont été provoqués par des problèmes moteur ou des erreurs d'exécution, comme l'écrou de roue dont le filetage a été endommagé et qui a éliminé Bottas du Grand Prix de São Paulo, un nombre statistiquement significatif de problèmes de fiabilité et de performance est lié à la gestion des températures de freinage.

Ces difficultés ont entraîné des abandons en raison de défaillances des freins ou de composants adjacents, comme la suspension, mais elles ont également pénalisé les performances lors de courses terminées par les pilotes, notamment en les contraignant à lever le pied et à laisser la voiture décélérer (lift-and-coast).

Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Lowdon décrivait souvent les problèmes de température des freins comme symptomatiques des difficultés rencontrées par une nouvelle équipe. Mais cet argument n'a manifestement pas convaincu ses supérieurs.

C'est là que se situe le fossé entre les connaissances des ingénieurs expérimentés et celles des experts autoproclamés. Il serait très facile, d'un simple coup de stylo ou de quelques frappes sur un clavier, d'affirmer que la solution à des températures de freinage excessives consiste à installer des écopes plus grandes.

La réalité scientifique est beaucoup plus complexe, car les détails aérodynamiques nécessaires pour optimiser le refroidissement des freins doivent prendre en compte la gestion des flux d'air et des températures sur les deux essieux, tout en intégrant les pneus. Il s'agit d'un subtil jeu de compromis qui ne se prête pas à des solutions simples.

Bottas a également évoqué à plusieurs reprises des fluctuations de performance inexpliquées que l'équipe ne parvient toujours pas à comprendre.

Dans ce contexte, conserver un duo de pilotes expérimentés est une décision rationnelle, même si elle aurait fait l'objet de nombreux débats en coulisses. Il suffit d'observer les réponses hésitantes de Budkowski, habituellement très éloquent, lorsqu'il est interrogé sur le sujet pour comprendre qu'il y a eu d'importantes divergences d'opinion au plus haut niveau.

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Le PDG de TWG Motorsports, Dan Towriss, a consacré beaucoup d'énergie à accompagner Colton Herta, pilote d'essais et réserviste de l'équipe, dans sa transition de l'IndyCar vers la Formule 2. L'objectif affiché de Cadillac est de faire entrer un pilote américain en Formule 1.

"Je crois en moi à 100% dans tout ce que je fais. Je peux être aussi rapide que n'importe qui. Je pense aussi être capable d'apprendre très rapidement et de m'adapter. Donc, à 1000%, je crois en mes capacités à décrocher un baquet en F1. Que ce soit l'année prochaine ou celle d'après, je ne sais vraiment pas quel est le plan pour le moment. Il faudra attendre et voir. Je pense que certaines décisions seront, je l'espère, prises au cours du prochain mois."

Colton Herta

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Cette prédiction s'est concrétisée, mais Herta devra finalement patienter. Il se dit que Frederik Vesti, pilote d'essais et réserviste de Mercedes, est entré dans les discussions concernant 2027, puisqu'il est connu de TWG Motorsports pour avoir couru chez Cadillac en IMSA.

Dans les faits, Vesti semble toutefois se diriger vers une carrière en endurance, lui qui n'a plus disputé de course en monoplace depuis 2023, année où il était le coéquipier d'Oliver Bearman en F2 et avait terminé vice-champion derrière Théo Pourchaire. Les observateurs de Mercedes le décrivent comme un pilote fiable, mais deux ou trois dixièmes moins rapide que les titulaires de l'équipe en F1.

De même, Jak Crawford, qui remplirait le critère d'un pilote né aux États-Unis et qui est actuellement réserviste chez Aston Martin, n'était pas considéré comme une amélioration significative en matière de performance par rapport à Bottas.

Esteban Ocon, récemment disponible après avoir été écarté par Haas, n'était même pas un candidat de second plan, compte tenu de ses antécédents conflictuels avec Pérez et de sa tendance bien connue à être déstabilisé par les problèmes techniques imprévisibles auxquels Cadillac semble régulièrement confrontée.

À plus long terme, Ugo Ugochukwu pourrait représenter une option. Il passera en F2 la saison prochaine après avoir remporté le titre en F3 cette année. Sa cote est remontée après une saison de rookie difficile en F3, durant laquelle il semblait avoir été pris dans les problèmes plus généraux de l'organisation Prema, avant d'être écarté du programme de développement des pilotes de McLaren.

Des doutes subsistent toutefois quant à la possibilité d'intégrer son gabarit de 1,92 m dans une F1 sans compromettre les performances, compte tenu des contraintes inhérentes à l'architecture actuelle des monoplaces.

Au moins pour 2027, le duo restera inchangé. Cela montre clairement qu'un consensus, même difficile à obtenir, a fini par se dégager : les performances de la voiture constituent le principal point faible de Cadillac, et sacrifier Bottas n'y changera rien.

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