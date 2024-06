Le programme du GP du Canada F1 2024

Le Grand Prix du Canada est la neuvième manche de la saison 2024 de Formule 1.

Horaires et programme TV du GP du Canada 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a six heures de décalage entre la France et Montréal.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 7 juin Essais Libres 1 19h30 - 20h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 23h00 - 00h00 Canal+ Sport Samedi 8 juin Essais Libres 3 18h30 - 19h30 Canal+ Sport Qualifications 22h00 - 23h00 Canal+ Sport Dimanche 9 juin Course 20h00 Canal+

Infos et palmarès du GP du Canada F1

Apparu au calendrier pour la première fois en 1978, le circuit est l'un des préférés des pilotes. Sur le plan des infrastructures, ce tracé non permanent s'est doté en 2019 d'un paddock et de stands flambant neufs.

Côté piste, il propose un total de 13 virages et alterne entre des portions rapides, avec notamment une longue ligne droite de retour qui nécessite une grosse vitesse de pointe, et des portions plus sinueuses, faites de plusieurs chicanes. La toute dernière est la plus célèbre, jouxtée du fameux "mur des champions" qui ne laisse aucun droit à l'erreur.

En course, il faut boucler 70 tours, pour une distance totale de 305,270 km.

Les records F1 du Circuit Gilles Villeneuve

Record de la pole Sebastian Vettel Ferrari 1'10"240 (moy. : 223,514 km/h) 2019 Meilleur tour en course Valtteri Bottas Mercedes 1'13"078

(moy. : 214,833 km/h) 2019

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Monaco F1

Année Pole position Victoire 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Max Verstappen Max Verstappen 2019 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Daniel Ricciardo 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Sebastian Vettel Lewis Hamilton

Météo à Montréal

Les prévisions météo pour le week-end du GP du Canada font état d'un risque d'averse pour les journées de vendredi et de dimanche, alors qu'une faible pluie est attendue samedi et pourrait notamment perturber les qualifications. La température pour ces trois jours devrait se situer, au plus fort de la journée, autour des 23°C.

Course suivante : Grand Prix d'Espagne (21-23 juin)

Retrouvez le calendrier F1 2024 complet