Carlos Sainz agacé par les critiques envers Ferrari

Il est légitime de se demander si Carlos Sainz a choisi le bon moment pour rejoindre Ferrari. Bien entendu, lorsqu'il a pris cette décision en mai dernier, il était difficile de lui donner tort : Ferrari était la deuxième force du plateau depuis trois ans, même si l'on ne savait pas encore quel impact allait avoir l'accord confidentiel sur le moteur avec la FIA.

Or, la Scuderia a dégringolé dans la hiérarchie. En 2019, elle avait 359 points d'avance sur McLaren ; elle a conclu la saison 2020 sixième, à 71 longueurs de l'emblématique équipe rivale, classée troisième pour sa part. Forcément, il a régulièrement été demandé à Sainz s'il ne regrettait pas ce transfert, d'autant que le gel des châssis pour 2021 va empêcher une évolution drastique de la hiérarchie.

"C'était certainement un peu agaçant, car tout le monde sous-entendait que Ferrari allait être aussi mauvais en 2021, mais on ne sait jamais en Formule 1", commentait Sainz pour Motorsport.com en fin de saison dernière. "Bien sûr, ils ont fait un pas en arrière en 2020, et ils étaient les premiers à l'admettre et à faire leur autocritique. Mais les gens étaient juste convaincus que 2021 allait également être difficile."

"Je pense qu'ayant un contrat de deux ans avec Ferrari et 2022 étant un énorme changement de réglementation, 2021 va être beaucoup moins important que les gens ne le pensent – même si Ferrari peut renverser la situation et faire une super saison 2021, on ne sait jamais. Les gens sous-entendaient déjà que 2020 était horrible et que 2021 allait l'être tout autant. C'était agaçant sur le moment, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je n'ai jamais rien dit que je regrette. J'imagine que j'en suis content."

Tout en admettant qu'il ne basait son opinion sur aucun aspect concret, Sainz a fait part de sa conviction que Ferrari est en train de remonter la pente, encouragé par quelques bons résultats à l'automne. Lorsque nous lui avons demandé comment cela se présentait, il a répondu : "Bien, sans avoir pu piloter la voiture, sans savoir ce qu'ils ont changé ou quoi que ce soit de ce genre. Ça se présente juste un peu mieux pour eux, et je suis content de voir qu'ils avancent."

"J'ai toujours dit que si une équipe était capable de renverser la situation rapidement en Formule 1, pour moi, c'était Ferrari. Bien sûr, Mercedes aussi, mais Ferrari plus que quiconque en raison de son palmarès, de ses employés et de ses ressources. Je suis content de voir que cela commence à se produire."

Et s'il répète à l'envi qu'il ne regrette rien, Sainz est pourtant particulièrement élogieux vis-à-vis de McLaren, qu'il s'attend à voir aux avant-postes lors des prochaines années. "Je trouve que l'équipe a énormément avancé depuis ces essais à Abu Dhabi fin 2018", a-t-il ajouté, faisant référence à son premier test avec l'écurie. "Ce groupe de personnes ne pourrait être plus fort."

"Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour la performance de la voiture, nous perdons encore une seconde au tour sur Mercedes. Mais en même temps, je pense que l'écurie se prépare vraiment bien pour 2022, qui est le grand changement de réglementation, où je pense que cette équipe partira sur les chapeaux de roue. Elle aura une structure bien plus spécifique et établie. Il faudra compter avec elle à l'avenir, je pense."

Propos recueillis par Luke Smith

