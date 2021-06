Sainz a "changé beaucoup de choses" pour s'adapter à la Ferrari

Carlos Sainz fait partie des pilotes qui ont relevé le défi d'une nouvelle écurie lors de cette saison 2021 de Formule 1 marquée par le gel des châssis, défi qui s'avère ardu dans ces circonstances. L'adaptabilité est le maître-mot pour Sainz, qui a rejoint Ferrari en provenance de McLaren, entraînant le recrutement de Daniel Ricciardo par la structure de Woking et permettant à Lando Norris de comparer son coéquipier actuel à son ancien partenaire, non sans se priver de blaguer sur la différence d'âge (cinq ans) entre les deux hommes.

"Je pense que leurs styles de pilotage sont assez différents, voire très différents, je dirais", a ensuite analysé Norris. "Il y a beaucoup de différences entre eux deux, mais Daniel, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, veut une voiture qui lui convient vraiment peut-être un petit peu mieux. Carlos était très bon pour piloter une voiture qui n'était pas toujours si agréable à piloter."

Pour autant, il serait probablement erroné d'affirmer que Sainz se contente de trouver ses marques au volant de la SF21 sans effort particulier pour faire en sorte que son pilotage soit en phase avec sa nouvelle monture. Et lorsqu'il lui est demandé de comparer la Ferrari avec la McLaren, s'il ne veut pas entrer dans les détails, l'Espagnol se montre très clair : "Ça, c'est quelque chose que je sais, et que je partage évidemment avec mon équipe. C'est précisément ça qui m'enthousiasme."

"Ces voitures sont en fait très, très différentes. Mon style de pilotage et la manière dont je tourne, la manière dont je freine, la manière dont je conserve la vitesse dans les virages à différents endroits et selon le type de virage, tout cela est très différent de l'an dernier. Je suis obligé de me pousser à ouvrir mon esprit et à m'adapter en tant que pilote. Et j'y prends beaucoup de plaisir, en fait. Mais c'est quelque chose que je garde pour mon équipe et moi."

"Bien sûr, la McLaren pourrait avoir un peu changé aussi avec l'unité de puissance Mercedes, surtout cette année, ils ont l'air particulièrement bons en ligne droite, ils sont très, très forts dans ce domaine. Mais au niveau du pilotage et de l'équilibre, peu importe si c'est à vitesse basse, moyenne ou élevée, ce sont des voitures complètement différentes et je dois changer et adapter beaucoup de choses. Bref, disons que je connais la différence mais que je ne souhaite pas vous dire maintenant ce qu'elle est."

Sainz est en tout cas revenu à deux points de Leclerc au classement général grâce à son podium de Monaco, après un début de saison plus compliqué.