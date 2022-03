Carlos Sainz assure le doublé : "Ferrari est de retour"

Charger le lecteur audio

Les tifosi attendaient ça depuis très longtemps, plus de deux ans pour être exact. Le Cheval Cabré n'avait plus gagné depuis la victoire de Sebastian Vettel au GP de Singapour 2019, la série noire vient de prendre fin aujourd'hui, pour l'ouverture de la saison 2022 à Bahreïn. Charles Leclerc a mené sa F1-75 de la pole position vers le sommet du podium, malgré une pression folle de Max Verstappen longtemps blotti dans ses échappements. Mieux encore, Leclerc précède son coéquipier, Carlos Sainz, qui assure donc le doublé pour l'écurie italienne.

Et si les cloches sonnent à Maranello en ce moment, signe de victoire Ferrari, ce n'est pas dû au hasard. La Scuderia a très bien préparé le changement de réglementation et Leclerc et Sainz ont été très performants tout au long des essais hivernaux 2022. Bien que l'Espagnol soit déçu de son week-end compte tenu de son rythme, il s'est réjoui du retour de Ferrari au premier plan.

"Félicitations à Charles, félicitations à Ferrari", a lancé Sainz à l'arrivée. "Ferrari est de retour, et de quelle manière avec ce doublé. C'est là où l'équipe aurait dû être ces deux dernières années. Le gros travail a porté ses fruits, nous sommes là. Pour moi, ça a été un week-end très difficile, je ne vais pas mentir. Je n'avais pas le rythme aujourd'hui mais j'ai réussi à m'accrocher et assurer le doublé pour l'équipe. J'ai des devoirs à faire pour ces prochains jours, je suis sûr que je reviendrai plus fort encore."

Sainz a notamment profité d'un problème mécanique ayant touché la Red Bull de Verstappen en fin de course pour lui ravir la deuxième place. Le Néerlandais comptait une bonne avance sur son adversaire avant que le problème ne soit détecté, toutefois l'intervention du Safety Car a permis à Sainz de refaire son retard avant de porter une attaque.

"À la relance, j'avais une grosse opportunité parce que je suis reparti très proprement derrière Charles et Max", a-t-il ajouté. "[Verstappen] a bien défendu, pour être franc. Et puis j'ai soudainement vu des lumières rouges clignotantes à l'arrière de sa voiture. Je me suis dit : 'OK, c'est ma chance' et j'ai foncé. Il n'a pas eu de chance. Je pense qu'il a assez bien piloté pour être deuxième aujourd'hui mais j'ai pu revenir sur lui et il a dû abandonner. C'est la vie, et c'est bon pour Ferrari."