Pour Sainz, la malchance "commence à faire très mal"

Alors qu'approche la mi-saison, Carlos Sainz est loin d'être satisfait de ses résultats, et c'est compréhensible pour celui qui pointe au 11e rang du classement général avec seulement 23 points au compteur, à 22 longueurs de son coéquipier Lando Norris.

S'il est parvenu à finir cinquième en Autriche et sixième en Espagne, Sainz a été handicapé par un arrêt au stand lent quand il était cinquième en Styrie, a subi une crevaison alors que la quatrième place était à sa portée en Grande-Bretagne et n'a même pas pu prendre le départ en Belgique, où il était septième sur la grille. Il a également dû changer de châssis à cause d'un problème de refroidissement.

"Malheureusement, on dirait que tout est tombé sur moi lors de ces sept premières courses", déplore l'Espagnol. "Ça commence à être un peu compliqué. L'an dernier, j'ai connu deux ou trois courses avec de la malchance ou des choses qui ne sont pas allées dans mon sens ; tant que ce n'est pas la faute du pilote, celui-ci peut le digérer très vite."

"Mais cette année, en sept courses, il n'y a pas grand-chose qui se soit bien passé pour moi, à part la première course en Autriche et Barcelone. Lors de toutes les autres courses, j'ai eu un problème. Et j'ai perdu au moins 30 points au championnat, ça commence à faire très mal. Ça commence honnêtement à m'affecter. Je suis un peu contrarié. Mais au moins, ce n'est pas ma faute ; il faut juste que je continue à travailler dur de la même manière."

Directeur de l'écurie McLaren pour laquelle court Sainz, Andreas Seidl ne peut que compatir avec la détresse de son pilote. "Il n'est pas seul dans cette frustration. Elle est la même pour chaque membre de l'équipe, car nous avons perdu des points importants", soulignait l'Allemand juste avant les premiers essais libres du Grand Prix d'Italie. "Comme toujours, il est important de s'en tenir aux faits, d'analyser ce qui s'est produit dans chaque incident et essayer d'en tirer des leçons et de faire mieux."

"Si l'on regarde ce qui s'est passé lors des événements récents, malheureusement dimanche dernier, lors du tour de mise en grille, il y a eu un problème de capteur dans le moteur, qui a déclenché un mode moteur en dehors des conditions d'exploitation normales, ce qui a provoqué des explosions dans l'échappement, détruisant ce dernier. Actuellement, on dirait que le moteur va bien. Nous allons commencer le week-end avec ce moteur aujourd'hui et essayer d'établir si nous pouvons continuer à l'utiliser. Renault a dit avoir des mesures en place pour que cela ne se reproduise pas, c'est ce que nous devons vérifier aujourd'hui."

"Si l'on revient plus loin en arrière, [Sainz] a perdu beaucoup de points à Silverstone avec la crevaison, mais après avoir fait l'analyse avec Pirelli, il y a des explications pour lesquelles cela s'est produit. C'est malchanceux que ce soit arrivé sur sa voiture, sur l'une des nôtres, mais Pirelli a mis en œuvre des mesures par la suite."

"Enfin, et c'est important, nous devons regarder de notre côté – nous, l'équipe – ce que nous aurions pu mieux faire. Nous savons avoir perdu des points [pour Sainz] avec des arrêts au stand qui n'étaient pas aussi rapides que nous le souhaitons, et tout cela rassemblé lui a déjà fait perdre beaucoup de points cette année. Il est important d'analyser ce qui s'est passé et ce que nous pouvons mieux faire, et de ne pas regarder en arrière mais de se tourner vers ce week-end et le reste de la saison."

Sainz ne semble en tout cas pas avoir connu de problème lié à son unité de puissance en EL1 ce vendredi matin, ayant parcouru 27 tours de piste avec le dixième chrono à la clé.

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith

