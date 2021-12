"Impossible" de donner un favori en Arabie saoudite

Dans quelques jours, les pilotes poseront les pieds à Djeddah, théâtre du premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire. En un temps record, un circuit long de 6,175 km a été érigé au nord de la ville. Et l'évènement de 2021 a une saveur toute particulière puisqu'il a lieu dans le contexte lourd de la lutte pour le titre mondial entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Alors qu'il ne reste plus que deux épreuves à disputer, le pilote Red Bull a l'avantage sur le septuple Champion du monde et dispose d'une première balle de match à Djeddah. Mais pour être titré en Arabie saoudite, Verstappen devra obligatoirement gagner ou terminer deuxième, ce qui est loin d'être acquis lorsque l'on s'apprête à rouler sur un tout nouveau circuit.

Ainsi, selon Carsten Tilke, directeur général de l'entreprise familiale, créatrice du circuit, il est tout simplement "impossible" d'annoncer quelle sera la forme de Verstappen et Hamilton compte tenu des différentes caractéristiques de Djeddah.

"Ça peut aller dans les deux sens", a confié Tilke à talkSPORT. "D'un côté, [le circuit] est très rapide, donc le moteur a un rôle important à jouer. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de virages. Donc, pour être honnête, je ne suis pas sûr, nous verrons bien. Pour le moment, Mercedes a le vent en poupe. Ils sont très performants et il sera difficile de les battre. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver."

"Verstappen est devant [au championnat] et nous avons un circuit où l'on peut facilement toucher le mur. Si quelque chose se produit, Verstappen ne sera pas loin. Les écarts sont très, très resserrés et peuvent autant augmenter que diminuer. Je pense qu'il est impossible [de faire des prédictions]. Nous verrons bien qui sera en mesure de maîtriser ce nouveau circuit, ce sera un défi important. Mercedes va utiliser son moteur puissant, celui du Brésil, et s'il est toujours aussi performant, je pense que ce sera difficile pour tous les autres."

Comme tout circuit urbain qui se respecte, Djeddah ne se montrera pas tendre avec les pilotes : on recense 27 virages – le plus grand nombre de courbes au calendrier – dont un incliné à 12 degrés, trois zones DRS dans la seconde moitié du circuit et, surtout, des murs rapprochés. Un parfait cocktail pour offrir du spectacle en piste, selon Tilke.

"Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois zones DRS qui se suivent", a-t-il ajouté. "Et le profil du virage qui suit est à chaque fois différent. [Les zones DRS] ne se résument pas à de simples lignes droites. Il faut se concentrer parce qu'il y a des murs au bord de la piste et parce qu'il faut tourner le volant."

"La section entre le virage 4 et le virage 10 est très intéressante selon moi. C'est une combinaison de S très rapide, ce sera aussi un défi pour les pilotes car ils devront trouver la bonne trajectoire. Et le virage 13 incliné à 12 degrés est plutôt cool. Donc il y a beaucoup d'éléments différents."

Tilke a également révélé que l'équipe de conception s'était préoccupée des futures stratégies pneumatiques en essayant de les diversifier : "Nous essayons de rendre possible la mise en place de stratégies différentes, c'est l'un de nos objectifs. [Nous souhaitons] fournir un élément supplémentaire pour rendre la course intéressante et pour ne pas voir la même stratégie être appliquée. Par exemple, [nous avons] une entrée et une sortie des stands assez courtes pour ne pas perdre trop de temps, ce qui rend possible des stratégies à un arrêt, deux arrêts, voire trois arrêts."