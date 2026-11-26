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Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari

Charles Leclerc a fait face aux questions sur les tensions réapparues avec Lewis Hamilton, quelques jours après le Grand Prix de Las Vegas.

Ed Hardy

Mis à jour: 26 nov. 2026, 16:46

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc n'a pas caché sa colère face à ceux qui "remettent en question son intégrité et son amour pour Ferrari" après un nouvel accrochage avec son coéquipier Lewis Hamilton à Las Vegas. Le Monégasque a également appelé à trouver une "solution".

Les deux pilotes Ferrari ont connu plusieurs épisodes de tension au cours de la deuxième moitié de la saison 2026. Ils se sont durement affrontés à Monza, Zandvoort et Mexico, avant une nouvelle incartade à Las Vegas.

Le week-end dernier, Leclerc a tenté de dépasser Hamilton par l'intérieur du virage 7 pour lui ravir la sixième place, mais il a écopé d'une pénalité de dix secondes pour avoir provoqué un tête-à-queue. Cette manœuvre a rendu furieux le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur.

Le Français avait lancé dans la radio de l'équipe pendant le tour de décélération : "Charles, je veux te voir à la fin de la course, avant toute autre chose."

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Une semaine plus tard, au Qatar, Leclerc a reconnu sa responsabilité dans cet accrochage "inacceptable", mais a réfuté toute idée selon laquelle il chercherait à asseoir sa domination en tant que pilote numéro un de Ferrari.

"Je n'ai absolument aucune clause de ce genre dans mon contrat", a déclaré Leclerc, qui a signé en juin une prolongation de contrat portant sur "plusieurs années".

"Ce n'est jamais quelque chose qui m'a intéressé, ni que j'ai personnellement souhaité. Donc non. Je crois que la seule chose que je n'aime pas, c'est de voir des gens remettre en question mon intégrité envers l'équipe et mon amour pour elle."

"Je suis chez Ferrari depuis 2019. Je pense qu'il n'y a rien de plus clair que l'amour que je porte à cette équipe et je ferai absolument tout pour ramener Ferrari au sommet. Bien sûr, des erreurs surviennent en chemin et il y en aura toujours. Nous devons simplement les réduire au minimum, en particulier entre coéquipiers."

"Mais oui, je crois que ce sont surtout les doutes que j'ai vus circuler à ce sujet qui me blessent plus que tout le reste. Pour le reste, ce n'est que beaucoup de bruit. Ce n'est pas une période très agréable, mais cela fait partie du jeu et je dois l'accepter."

Charles Leclerc dans le paddock de Losail.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Leclerc a ensuite insisté sur le fait que ses relations avec le septuple Champion du monde restaient "très bonnes", estimant qu'une grande partie des commentaires avait été amplifiée par les exigences particulières d'un engagement chez Ferrari.

L'écurie cherche donc à trouver une solution à travers plusieurs discussions en interne. Celles-ci ont débuté après l'incident de Mexico, au cours duquel Hamilton avait critiqué l'attitude "à quitte ou double" de Leclerc en course.

"Nous allons encore passer au moins une année ensemble, et nous devons faire au mieux pour l'équipe", a déclaré Leclerc, alors que le contrat actuel d'Hamilton expire fin 2027. "J'ai donc beaucoup réfléchi à la manière de trouver une solution avec l'équipe, afin de maximiser les points de l'équipe et de faire en sorte que des épisodes comme celui de la semaine dernière ne se reproduisent plus."

"C'est ma priorité absolue. Nous nous concentrons vraiment sur la recherche d'une solution qui fonctionne, d'autant plus que je suis convaincu que nous sommes dans une bonne dynamique. Si l'an prochain nous sommes en mesure de nous battre pour le titre, il sera encore plus important de trouver la bonne solution pour nous deux afin de ramener Ferrari au sommet."

Leclerc a finalement terminé dixième à Las Vegas, trois places derrière Hamilton. Ferrari conserve ainsi la deuxième place du championnat constructeurs avant les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi.

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