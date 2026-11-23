Formule 1 GP de Las Vegas

Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc

Frédéric Vasseur insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une question de respect chez Ferrari, alors qu'un nouvel épisode évitable est survenu à Las Vegas entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Ronald Vording

Publié: 23 nov. 2026, 12:21

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Photo de : Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Le passage de Frédéric Vasseur devant la presse après le Grand Prix de Las Vegas ressemblait, à bien des égards, à une copie presque conforme de celui de Mexico.

À ces deux occasions, l'échange avec les journalistes s'est déroulé dans une petite salle presque intimiste, à l'arrière du réceptif de Ferrari, en partie parce que les écuries ne disposent pas de leurs motorhomes habituels pour les courses extra-européennes.

Comme au Mexique, les médias étaient particulièrement nombreux et un sujet a dominé les discussions : l'accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Avant l'arrivée de Vasseur, alors que l'attaché de presse tentait de faire un peu plus de place, un collègue a fait remarquer que la salle dégageait une ambiance plutôt reposante. L'attaché de presse a ri : "Eh bien, notre soirée est très reposante également…"

La remarque était évidemment sarcastique. Cette fois, l'accrochage entre les deux monoplaces rouges n'avait pas privé Ferrari d'un potentiel doublé, contrairement au Mexique, mais cela n'a en rien atténué la frustration de Vasseur.

"Honnêtement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis frustré, mais c'est encore plus important pour tous les gars qui sont à l'usine", a déclaré le directeur de Ferrari.

Outre le mot "frustration", un autre terme est revenu à plusieurs reprises au cours de la rencontre : "impuissance". Après l'accrochage de Mexico, des discussions constructives avaient été organisées à São Paulo. Toutes les parties avaient ensuite affirmé que ces échanges avaient été très productifs et que les limites avaient été clairement établies.

Leclerc et Hamilton au premier tour du Grand Prix de Mexico.

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Le message central était que les intérêts d'un pilote ne devaient jamais passer avant ceux des 2 000 membres de l'écurie de Maranello, et que les pilotes ne devaient jamais décevoir ces collaborateurs et les sponsors par des comportements préjudiciables à l'équipe.

Lorsque Motorsport.com a demandé à Vasseur s'il s'était, d'une certaine manière, senti impuissant, dans la mesure où son message avait été clairement transmis mais s'était malgré tout révélé insuffisant une fois les visières baissées, le directeur de Ferrari a répondu : "C'est une bonne remarque… C'est pourquoi je veux à nouveau avoir une discussion demain, notamment pour essayer de digérer la situation".

"Je pense que ce n'est pas le bon moment pour en discuter avec eux ,deux minutes après la course. J'ai vu que Charles était un peu abattu et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je dois discuter du reste avec lui demain."

Vasseur a immédiatement fait savoir dans la radio de l'équipe qu'il souhaitait voir Leclerc avant que le Monégasque ne fasse quoi que ce soit d'autre, notamment avant de parler aux médias. Mais lorsque Motorsport.com l'a interrogé, il est apparu que l'échange du dimanche soir n'avait pas vraiment pris la forme d'une discussion.

"Non, ce n'était pas une discussion, j'ai parlé. Il s'est excusé, il a compris, mais le résultat est là. On commet une erreur. On peut dire : c'est ma faute, je suis désolé, mais on a quand même commis une erreur."

Les discussions plus approfondies auront donc lieu cette semaine. Reste à savoir ce qui pourra être utile et ce qui sera nécessaire pour éviter que la situation ne se reproduise, notamment si Ferrari veut jouer le titre en 2027.

Leclerc et Hamilton au Grand Prix de Las Vegas.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La solution la plus évidente semblerait être d'établir des règles de conduite en piste ou des consignes strictes. Mais Vasseur a clairement indiqué qu'à ses yeux, mettre les choses par écrit ne garantirait pas nécessairement leur efficacité : "Honnêtement, ce n'est pas une question de règles. Que peut-on faire différemment, à part respecter son coéquipier ?"

Selon Vasseur, tout repose finalement sur ce dernier point : faire preuve de respect envers son coéquipier, quelle que soit la situation.

Le Français a insisté sur le fait que cet état d'esprit devait s'appliquer en toutes circonstances, plutôt que de simplement figurer sur une feuille de papier contenant des règles. À ses yeux, il est impossible de prévoir une consigne pour chaque situation, et des règles n'auraient pas non plus empêché ce qui s'est passé à Las Vegas.

"Je pense que personne n'aurait écrit un scénario comme celui de la course d'aujourd'hui. Personne ne peut imaginer une course comme celle-là. Ils doivent simplement se comporter en professionnels."

Dans les deux cas, on pourrait avancer que la configuration du circuit a joué un rôle, au moins secondaire. Au Mexique, Leclerc avait expliqué que l'enchaînement des premiers virages favorisait ce type de duel, tandis qu'à Las Vegas, l'aspiration était si puissante que les pilotes étaient presque contraints de se dépasser dans les lignes droites.

Ce sont des arguments valables, mais Vasseur a refusé de les considérer comme des circonstances atténuantes, d'autant que d'autres coéquipiers sont parvenus à éviter les problèmes.

"On ne peut pas figer les positions dans une course comme celle-ci, parce qu'on est dans l'aspiration. Si on ralentit, le pilote derrière nous nous dépasse. Mais toutes les autres équipes ont réussi à se dépasser une vingtaine de fois pendant la course. Antonelli et Russell, Norris et Piastri, même Isack a dépassé Max."

C'est précisément pour cette raison que Vasseur n'était pas encore convaincu, dimanche soir, que des règles écrites constitueraient la solution. Reste à voir comment sa position évoluera dans les prochains jours, mais à Las Vegas, le directeur de Ferrari a continué de placer le respect au-dessus de tout.

Le sentiment d'impuissance qui entoure toute cette affaire vient toutefois du fait que le même message avait été transmis à São Paulo, avant que l'histoire ne se répète deux semaines plus tard…

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